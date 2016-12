Cărămizi plătite cu viaţa

SUB DĂRÂMĂTURI. Un bărbat din Hârşova a murit, ieri după-amiază, după ce a fost prins sub dărâmăturile unei galerii dintr-o casă abandonată, situată pe strada Vadului, din Hârşova. Acesta scotea cărămizi din pereţii subsolului clădirii, când întregul zid s-a prăbuşit peste el. Un prieten care-l însoţea a ieşit la timp din imobilul - capcană şi a cerut ajutor. Imediat după primirea apelului prin linia unică de urgenţă 112, la locul accidentului au sosit pompierii militari de la Staţia Hârşova, care au început intervenţia pentru eliberarea tânărului. De asemenea, pe strada Vadului au sosit mai multe ambulanţe şi poliţiştii din localitate. Timp de aproape patru ore, salvatorii s-au chinuit să scoată victima de sub dărâmături, la locul accidentului fiind adus şi un excavator. Spre seară, în jurul orei 20.00, Florin Stoica, de 31 de ani, a fost găsit fără suflare, la mai bine de patru metri adâncime.

SUPRAVIEŢUITORUL. Operaţiunile de salvare a bărbatului prins sub dărâmături s-au desfăşurat sub ochii a zeci de oameni, dar şi ai rudelor victimei, toţi sperând într-o minune. „Scoteam cărămidă de aici. Eu am plecat să duc cărămida şi când m-am întors a căzut malul pe el. A mai căzut astăzi, o dată, malul pe el, dar a reuşit să iasă. I-am zis să mergem, dar el a vrut să mai rămână. Ne-am băgat mai mulţi după el, am scormonit prin pământ, însă nu l-am mai găsit“, a declarat Dumitrel Stanciu, de 18 ani, cel care a supravieţuit tragediei. Oamenii legii spun că multe dintre persoanele nevoiaşe care trăiesc în Hârşova îşi câştigă existenţa prin vânzarea cărămizilor pe care le adună din imobilele părăginite.

POMPIER RĂNIT. În timpul misiunii de salvare, unul dintre cei zece pompieri militari de la Staţia Hârşova, care s-au deplasat la locul accidentului, a fost prins şi el sub un mal de pământ, după ce terenul s-a surpat din nou. Subofiţerul, care a fost acoperit până la gât de dărâmături, a suferit răni uşoare. În ajutorul lui au sărit imediat colegii, care l-au eliberat, medicii acordându-i primele îngrijiri. Acesta a fost urcat apoi într-o ambulanţă şi transportat la spitalul din Hârşova, unde medicii l-au diagnosticat cu „traumatism cranio – cerebral acut deschis”. Sg. maj. Vasile Purice a rămas internat în unitatea sanitară, iar reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” au anunţat că acesta va intra în concediu medical. De asemenea, pompierul va fi supus unui examen medical amănunţit în următoarele zile.

CE SPUN AUTORITĂŢILE. Autorităţile locale au declarat că imobilul de pe strada Vadului a fost cumpărat de o femeie din Bucureşti, de la proprietarul care l-a revendicat în instanţă. Procesul de demolare a clădirii a început în urmă cu zece zile, dar perimetrul nu a fost înconjurat cu gard, iar în zonă nu s-au montat panouri de avertizare. „S-a întâmplat o nenorocire din cauza neatenţiei şi a neglijenţei. Aici este o fostă construcţie naţionalizată, unde au funcţionat o alimentară şi un restaurant până la revoluţie, iar după revoluţie, clădirea a fost restituită moştenitorilor foştilor proprietari. O femeie din Bucureşti a cumpărat-o gândind că va dezvolta o afacere aici. Dar a lăsat totul în paragină. Noi i-am făcut femeii somaţie, dar nu a venit să ia autorizaţie de demolare. Dacă se va dovedi că este vinovată de moartea bărbatului, amenda poate ajunge până la 100.000 de lei“, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag.

Andra RAFTU, Răzvan MIHĂILESCU