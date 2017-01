Carantină în două localităţi constănţene din cauza vulpilor turbate

După aproape doi ani de la ultimele focare de rabie din Pietreni şi Ciocîrlia, reprezentanţii Direcţiei Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Constanţa au intrat, din nou, în alertă. Potrivit directorului executiv al DSVSA Constanţa, Grigore Mertoiu, veterinarii au descoperit, la sfîrşitul săptămînii trecute, trei vulpi moarte în localităţile Cheia şi Rîmnic. Pentru prevenirea răspîndirii posibilelor focare de rabie, cadavrele animalelor au fost transportate de urgenţă la Constanţa în vederea efecturii analizelor de laborator. \"Trei din cele cinci probe prelevate au demonstrat faptul că este vorba de turbare, ceea ce ne-a determinat să declanşăm o anchetă epidemiologică în zonă. Am constatat că trei oameni au intrat în contact cu vulpile, motiv pentru care am solicitat sprijinul Autorităţii de Sănătate Publică în vederea acordării asistenţei de specialitate\", a declarat Mertoiu. Specialiştii consideră că locurile în care au fost descoperite vulpile moarte sînt obişnuite, mai ales că zonă există numeroase fonduri forestiere. În aceste condiţii, specialiştii au luat măsura de a izola focarele prin imunizarea animalelor şi declararea oficială a carantinei de gradul III în cele două localităţi. Grigore Mertoiu a explicat că timp de 30 de zile, situaţia va fi atent monitorizată, în vreme ce animalele vor fi supuse controalelor veterinare amănunţite. De asemenea, cîinii fără stăpîn, care nu au fost vaccinaţi, vor fi eutanasiaţi, iar în aceste fonduri forestiere nu se vor mai organiza vînători. \"Am decis trimiterea unui stoc de 10.000 de doze pentru vaccinarea tuturor efectivelor de ovine, caprine, bovine şi cabaline din gospodăriile localnicilor din Rîmnic şi Cheia. Din fericire, pînă acum nu au existat cazuri de oameni muşcaţi sau animale domestice atinse de cele trei vulpi. Cerem oamenilor să nu intre în contact şi să se ferească de animalele sălbatice, iar în cazul în care găsesc cadavre de sălbăticiuni, să anunţe de urgenţă medicii veterinari\", a completat Mertoiu.