“Caravana Dacia”, la Constanţa

Dacia a organizat, ieri, la Hotel Rex din Mamaia, o conferinţă intitulată “Piaţa auto a judeţului Constanţa”, la care au participat directorul general Dacia, Francois Fourmont, directorul general al Rent Car Service Litoral, Constantin Olteanu, directorul Piese şi Accesorii Dacia, Sorin Ticlette, şi directorul Renault Credit Internaţional (RCI) România, Viorel Asaftei. Printre temele abordate în cadrul conferinţei amintim: “Dacia – vector de creştere a economiei româneşti”, “Rolul pieţei auto în economia judeţului Constanţa”, ”Dacia pe piaţa românească. Cota de piaţă. Investiţii. Perspective”, ”Cumpăraţi numai piese de origine Dacia”, “Cum ajută RCI la cumpărarea unui autoturism Dacia” şi, nu în ultimul rînd, ”Structura pieţei auto – mituri şi realităţi”. Organizatorii au declarat că se află la Constanţa pentru a arăta că Dacia este într-o continuă ascensiune, în ceea ce priveşte cota de piaţă, tehnologia şi modelele produse şi pentru a comunica în mod direct cu publicul în scopul descoperirii nevoilor pieţei locale. “Sîntem organizaţi şi funcţionăm din 1990, în 1994 am devenit dealer Dacia, din 1995 sîntem şi reprezentanţi Renault, iar din 2003, vindem şi autovehicule Nissan. Vindem maşini noi, dar şi în sistem buy-back, asigurăm service-ul în garanţie şi post garanţie, comercializăm piese de schimb pentru toate cele trei mărci. În acest an am înregistrat deja o creştere uşoară a vînzărilor comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut şi am reuşit să atingem o cotă de piaţă de 39%”, a declarat Constantin Olteanu. El a adăugat că într-un top al dealerilor Dacia din ţară, Constanţa se află printre primii trei.

În altă ordine de idei, “Caravana Dacia” a început un periplu în zece oraşe ale ţării, printre care şi Constanţa, unde rămîne pînă pe 18 iunie, pentru a pune în evidenţă performanţele rutiere ale modelului Logan, cu ambele versiuni de motorizare: benzină şi deasel. Datorită succesului înregistrat de Logan pe pieţele internaţionale, “Caravana Dacia” se bucură anul acesta de o nouă identitate: “Cu Logan, oraşul tău este Europa”. În cadrul caravanei, participanţii vor avea ocazia să conducă Dacia Logan şi să se bucure de numeroase surprize: concursuri variate şi o tombolă al cărei mare premiu constă, în fiecare oraş, într-o Dacia Logan Ambiance 1.4 MPI, oferită de RCI Leasing România. Mai mult decît atît, pe perioada “Caravanei Dacia”, clienţii interesaţi de achiziţionarea unui autoturism Dacia vor beneficia de o ofertă completă de produse financiare din partea grupului RCI. Încă de la lansare, peste 230.000 de maşini Dacia Logan au fost comercializate în ţară şi la export, expansiunea internaţională continuînd în 2006, odată cu comercializarea acestui model în 50 de ţări, pînă la sfîrşitul anului.