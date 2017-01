Caravană electorală PSD

Caravana social democrată s-a deplasat, ieri, în alte patru localităţi constănţene - Corbu, Săcele, Istria, Mihai Viteazu, pentru a face cunoscuţi candidaţii PSD pentru alegerile parlamentare: Liviu Stan, candidat în Colegiul 1 pentru Camera Deputaţilor şi Liviu Tit Brăiloiu, candidat în Colegiul 1 pentru Senat. Cu această ocazie, Liviu Stan a declarat: “Mă duc în Parlament pentru copiii locuitorilor din judeţul Constanţa, cărora social democraţii doresc să le mărească alocaţiile de la 40 de lei, la 200 de lei, pentru bunicii noştri, cărora PSD le va mări pensile, iar celor de la sate le va egala pensiile cu cele ale orăşenilor, pentru salariaţii ale căror venituri trebuie să ajungă la minimum 1.000 de lei pe lună. De asemenea, avem în atenţie şi revitalizarea agriculturii, pentru care PSD pregăteşte subvenţionarea motorinii cu pînă la 50%, subvenţionarea irigaţiilor şi a culturilor. Aceste programe demonstrează faptul că echipa PSD construieşte, în timp ce alţii se ceartă de patru ani, fără să facă nimic. Noi construim pentru că sîntem capabili să facem acest lucru, fapt dovedit şi prin construcţia locuinţelor ieftine pentru tineri, program lansat de primarul Constanţei, Radu Mazăre, şi adoptat la nivel naţional de PSD”. La rîndul său, Liviu Tit Brăiloiu a spus în faţa alegătorilor din cele patru comune că PSD le va acorda tinerilor fermieri 25.000 de euro şi a subliniat că unul dintre proiectele importante ale PSD este revitalizarea sistemului sanitar.

Alături de candidaţi s-a aflat şi prim-vicepreşedintele PSD Constanţa şi preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, care a declarat că dacă cetăţenii judeţului l-au numit în funcţia de preşedinte al CJC, prin vot uninominal, au ales ca 80% dintre primăriile din judeţ să fie conduse de social democraţi, atunci, la 30 noiembrie, alegătorii constănţeni trebuie să trimită în Parlament candidaţii propuşi de PSD, „pentru a avea continuitate în dezvoltarea judeţului, prin derularea unor proiecte importante”. „Am reabilitat 127 de şcoli şi grădiniţe, 81 de cămine culturale, sute de kilometri de drumuri, 71 de dispensare medicale, terenuri de sport, am acordat rechizite şcolare pentru toţi copiii judeţului, am lansat programul de burse şi am oferit 3.700 de calculatoare, dar toate acestea sînt insuficiente. Încă mai avem de reparat drumuri, de refăcut şcoli, grădiniţe, cămine culturale, pentru care avem nevoie de bani. CJC nu poate susţine singur toate aceste programe, ci avem nevoie de mai mulţi bani, care pot veni dacă vor fi aleşi candidaţii propuşi de PSD, singurul partid care a dovedit că ştie să aplice măsuri sociale pentru toate categoriile de cetăţeni, în special pentru cei săraci. Avem nevoie de bani de la Guvern, mai ales că este dreptul nostru de a primi ce ni se cuvine. Asta pentru că judeţul Constanţa este al doilea contribuabil al ţării la buget, cu 11% din PIB, dar al 37-lea la primit bani. Nu este corect şi de aceea ne trebuie un Guvern social democrat, care să îndrepte aceste lucruri. Avem o echipă competentă care construieşte şi nu se ceartă ca cei din Alianţa ba Da, ba Nu”, a afirmat Constantinescu.