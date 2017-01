Caravană electorală PSD

Caravana electorală PSD Constanţa a continuat să străbată ieri localităţile judeţului Constanţa - Limanu, Albeşti, Chirnogeni şi Comana, pentru a li se prezenta localnicilor candidaţii social democraţi la alegerile parlamentare din 30 noiembrie Nicolae Moga - Colegiul 2 Senat, George Vişan - Colegiul 4 pentru Camera Deputaţilor şi Cristina Dumitrache - Colegiul 3 pentru Camera Deputaţilor.

Limanu - „Pentru continuitatea proiectelor judeţului e nevoie de un Guvern PSD”

Pe o ploaie măruntă, candidatul PSD Constanţa la Colegiul 2 Senat, Nicolae Moga, avîndu-i alături pe prim-vicepreşedintele PSD şi preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, şi pe primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, s-a întîlnit cu zeci de locuitori ai comunei Limanu, pentru a prezenta programele şi proiectele social democrate. Amfitrion al caravanei în Limanu, Tusac a declarat: “Ca primar, am reuşit să fac în numai patru luni ceea ce nu a putut să realizeze fostul primar al Mangaliei în 12 ani. Am reuşit să atrag de la CJC 11 miliarde de lei vechi, pentru realizarea unor proiecte în Mangalia, printre care se numără şi construcţia locuinţelor ieftine pentru tineri. Avem o conducere social democrată la CJC, avem majoritatea primăriilor din judeţ, de aceea avem nevoie şi de o majoritate PSD în Parlament, pentru a promova proiecte concrete în agricultură şi în infrastructură”. La rîndul său, Nicolae Moga a prezentat alegătorilor oferta politică a PSD, precizînd că el este un adevărat constructor, deoarece şi-a petrecut o parte importantă din viaţă dezvoltînd industria judeţului. “Fac parte dintr-o echipă puternică de politicieni, echipa Mazăre - Constantinescu, care, atunci cînd promite, realizează ceea ce şi-a propus. Mulţi au spus că programul de construcţie al locuinţelor ieftine pentru tineri este o bagatelă. La ora actuală, acest program este în plină derulare. Pentru a avea o continuitate a proiectelor destinate judeţului avem nevoie de un Guvern PSD”, a spus Nicolae Moga.

Albeşti - Mai mulţi bani pentru judeţ

La Albeşti, Nicolae Moga şi George Vişan, candidat în Colegiul 4 pentru Camera Deputaţilor, au prezentat programele sociale ale PSD, care îi vizează pe copii, tineri şi vîrstnici. “CJC a reuşit în Albeşti mai multe proiecte privind dezvoltarea infrastructurii, ultima investiţie fiind inaugurarea sistemului de alimentare cu apă din satul Cotu Văii. Asta demonstrează că noi construim chiar dacă am fost în opoziţie. Sper ca, avînd un Guvern PSD şi o conducere social democrată la nivelul judeţului, să putem promova mai bine proiectele de dezvoltare”, a spus George Vişan. El a fost completat de preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, care a afirmat că, deşi a realizat foarte multe proiecte - reabilitarea a 127 de şcoli şi grădiniţe, 81 de cămine culturale, sute de kilometri de drumuri, 71 de dispensare medicale, terenuri de sport -, mai sînt foarte multe proiecte de realizat la nivelul judeţului, pentru care nu sînt suficienţi bani la buget. “Ne trebuie reprezentanţi în Parlament pentru a aduce bani în judeţul Constanţa, al doilea contribuabil al ţării, cu 11% din PIB, dar al 37-lea la primit bani. Noi nu vrem banii altora. Noi vrem banii noştri, ai locuitorilor acestui judeţ, pentru a putea dezvolta infrastructura, lucru pe care nu îl pot face doar cu sprijinul celor 37 de consilieri judeţeni”, a spus Constantinescu. El a adăugat: “Trimitem oameni la Bucureşti pentru a termina cu cearta de fiecare zi, cu patru ani de promisiuni deşarte, cu valize şi caltaboşi aruncate pe la televizor, în timp ce copiii şi bătrînii din România nu ştiu cum să treacă ziua de mîine”.

Chirnogeni - Fără scandaluri

Caravana electorală a PSD a ajuns şi în comuna Chirnogeni, unde a fost întîmpinată de primarul Gheorghe Manta, care a declarat: “Sîntem la finalul a patru ani în care ne-am chinuit, nu am primit nici măcar un leu de la Guvern, dar cu ajutorul CJC am putut realiza investiţii importante în comună. Dacă în condiţiile în care PSD a fost în opoziţie am putut realiza aceste proiecte, şi vorbim despre drumuri pietruite sau asfaltate, despre cămine culturale noi, despre şcoli şi grădiniţe la standarde europene, în mandatul următor, cu sprijinul parlamentarilor PSD, Chirnogeni va deveni o comună înfloritoare”. La rîndul ei, Cristina Dumitrache, candidat în Colegiul 3 pentru Camera Deputaţilor, a declarat: “Tot ceea ce s-a făcut în judeţ a fost posibil cu foarte puţini bani. De aceea, la 30 noiembrie trebuie să se voteze cu înţelepciune şi pentru interesul cetăţenilor. Avem nevoie de măsuri sociale pentru copiii noştri, pentru tinerele mame, pentru vîrstnici, pentru tinerii care-şi caută locuri de muncă, iar aceste măsuri sociale pot fi asigurate doar de un Guvern social democrat”. Nicoale Moga le-a explicat oamenilor importanţa votului uninominal: “Trebuie să înţelegeţi că, dacă v-aţi votat primarul, consilierii şi pe preşedintele CJC, acum aveţi ocazia de a vă vota şi oamenii pe care să-i trimiteţi în Parlament pentru a vă reprezenta şi apăra interesele. Nu v-aţi săturat de certuri şi scandaluri? Ne aflăm într-o gravă criză economică şi, mai mult ca oricînd, acum avem nevoie de stabilitate şi calm”.

Comana - Pensii mărite pentru foştii angajaţi ai CAP

George Vişan, candidat în Colegiul 4 pentru Camera Deputaţilor, a declarat la întîlnirea cu electoratul din comuna Comana că locuitorii din zonă au nevoie de proiecte concrete pe care doar un Guvern social democrat a demonstrat că le poate pune în aplicare. “PSD vine cu o ofertă concretă privind creşterea pensiilor pentru foştii angajaţi ai CAP, subvenţionarea agriculturii, construcţia de locuinţe ieftine, protejarea tinerei generaţii, creşterea salariului minim pe economie la 1.000 de lei, subvenţionarea medicamentelor pentru pensionarii nevoiaşi şi refacerea irigatului”, a spus George Vişan. La rîndul său, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, le-a explicat oamenilor din Comana ce înseamnă votul uninominal şi cît este el de important pentru cetăţeni, care vor avea de acum încolo un deputat şi un senator care să-i reprezinte în Parlament. „România trebuie să fie condusă de un Guvern social democrat pentru ca locuitorii din Comana şi din întregul judeţ să benefieze de proiecte adevărate şi nu de promisiuni”, a mai spus Constantinescu.