Caravana lansării candidaţilor PSD continuă

BĂRĂGANU - Infrastructura, prioritară pentru Benţea

În comuna Bărăganu, primarul PSD Constantin Benţea, care candidează pentru un nou mandat, şi-a prezentat bilanţul activităţii şi a subliniat importantele proiecte de infrastructură pe care doreşte să le continue. Unul dintre acestea vizează şcoala din Bărăganu, a cărei construcţie a început anul trecut. “Nu ne oprim aici, pentru că lîngă şcoală se va construi o grădiniţă, iar de noul ansamblu de învăţămînt ne vom putea mîndri, cu siguranţă“, a spus Benţea. La rîndul său, preşedintele CJC, Constantinescu Nicuşor Daniel, prim-vicepreşedinte al PSD Constanţa, a declarat că această lucrare face parte din programul CJC de reabilitare a bazei de învăţămînt din mediul rural. “Acest primar a făcut multe lucruri şi sperăm că va mai conduce mult timp destinele localităţii“, a declarat Constantinescu. Pînă acum, în mandatul lui Benţea, în Bărăganu s-au mai asfaltat cinci km de drum şi s-a realizat legătura între cele două sate ale comunei, s-a construit un cămin cultural modern, s-a reabilitat şcoala din Lanurile, s-a amenajat un cabinet stomatologic, iluminatul public a fost modernizat. “În urmă cu cîţiva ani eram în beznă şi ne era frică să mergem pe străzile din comună. Acum, toate străzile din cele două sate sînt iluminate“, a spus Benţea. El îşi propune construirea unei biserici în Bărăganu, pietruirea tuturor străzilor comunei, racordarea cartierelor la sistemul de alimentare cu apă, amenajarea reţelei de canalizare.

MERENI - Olteanu, susţinut de social democraţi

Candidatul PSD la Primăria Mereni, Iulian Olteanu, declară că nu le promite nimic locuitorilor, dar că va face tot ce este necesar pentru comună. “Contez pe sprijinul preşedintelui CJC, a cărui contribuţie a fost şi va fi determinantă în dezvoltarea comunei. Am experienţa necesară pentru a conduce Mereniul, după cei patru ani petrecuţi în administraţie. Am învăţat din greşelile altor primari“, a declarat Olteanu. Chiar dacă a avut primar PNL, comuna, la fel ca toate celelalte din judeţ, a fost sprijinită prin programele CJC. “Nu-mi imaginam că, în 2004, localităţile din judeţ fără ieşire la mare aveau şcoli prăbuşite, cămine culturale în paragină, biserici căzute. Nimic din ceea ce este normal şi omeneşte nu era pornit sau realizat, aşa cum se întîmplă acum“, a declarat Constantinescu. La rîndul său, deputatul Eduard Martin a subliniat că socia democraţii au iniţiat în Parlament proiectul de lege privind creşterea pensiilor: “Guvernul liberal a crescut pensiile în urma presiunilor făcute de noi. Presiuni am făcut şi pentru a fi acordate subvenţii pentru agricultură. Băsescu este cel care l-a pus în funcţie pe Tăriceanu, iar acum îl reneagă. Tăriceanu este un premier slab. A condus un Guvern care nu a făcut altceva decît să îşi îndese caltaboşi în geantă. PSD are planuri de protecţie socială, de sprijin pentru agricultură“. Printre proiectele din platforma program a social-democraţilor se numără: o nouă majorare a pensiilor şi acordarea celei de-a 13-a pensii - jumătate înainte de Paşte şi jumătate înainte de Crăciun, acordarea de burse sociale copiilor care provin din familii nevoiaşe, majorarea salariului minim pe economie la 300 de euro, stabilirea unei alocaţii fixe pentru copii, pînă la vîrsta de 18 ani, acordarea de subvenţii pentru agricultură pînă la 1.500 lei/ha.

AMZACEA – Radu ţine cont de nevoile comunei

Primar al comunei Amzacea de opt ani, Constantin Radu bifează la capitolul realizări reabilitarea şi dotarea şcolilor şi grădiniţelor, cu sprijnul CJC. “Am pietruit 14 km de drum în Amzacea, General Scărişoreanu şi Casicea, am extins reţeaua de alimentare cu apă în Amzacea. CJC a reabilitat căminele culturale, a construit oborul din Scărişoreanu. Aceste nevoi ale comunei au fost rezolvate“, a completat Radu. Dintre priorităţile pentru mandatul viitor, el a amintit construirea unui cămin cultural în Amzacea, alimentarea cu energie electrică a noilor cartiere, extinderea alimentării cu apă, construirea de noi şcoli. Preşedintele CJC a evidenţiat realizările administraţiei din Amzacea, dar şi proiectele de viitor. El a reamintit că, timp de opt ani, cît a fost condus de reprezentanţii PD, judeţul a fost lăsat de izbelişte. “Atunci cînd au avut puterea politică, au dat dovadă de incompetenţă. De Stelian Duţu, care s-a aflat la conducerea CJC, s-a ales praful. Acum se prezintă în faţa dvs şi spun că vor să facă. Păi n-au fost odată la putere şi n-au făcut nimic? Au fost multe de făcut şi noi ne-am străduit să le facem“, a declarat Constantinescu. El a adăugat că în judeţ s-au derulat 11 programe pentru comunităţile din mediul rural” “Am reuşit să reabilităm 81 de cămine culturale şi 73 de dispensare medicale, am înfiinţat 42 de sisteme noi de alimentare cu apă. Am investit în copii şi în viitorul acestora şi continuăm să facem acest lucru prin programele de acordare de rechizite şcolare şi de burse şi dotarea şcolilor cu calculatoare, unice în România”. „Primul dintre cele 10 oboare prevăzute pentru judeţ l-a făcut aici, iar primul ntre acestea l-am făcut aici“, a adăugat Constantinescu.

TOPRAISAR – Stelian a pregătit proiecte europene

Bilanţul celor patru ani de mandat ai primarului din Topraisar, Gheorghe Stelian, include o serie de realizări: “Am scos în mare parte localităţile din noroi, prin programul de pietruire, am extins şi modernizat iluminatul public, am început să modernizăm trotuarele, am construit în localităţile Moviliţa şi Biruinţa şapte podeţe şi am refăcut canalul de preluare a apelor pluviale pentru a înlătura pericolul inundaţiilor. Am reuşit alimentarea cu apă a localităţii Moviliţa“. Stelian a adăugat că s-au realizat studii de fezabilitate pentru alimentarea cu apă a localităţii Potîrnichea, că a sprijinit tinerii căsătoriţi prin acordarea de loturi de casă pentru locuinţe şi a reabilitat şcolile de comună. “Foarte multe dintre lucrări au fost realizate cu sprijinul CJC. Pe viitor avem în proiect realizarea unui serviciu de salubritate, amenajarea unei rampe de gunoi, înfiinţarea poliţiei comunitare şi multe alte proiecte. Bugetul comunei va fi bazat pînă în 2013 pe fonduri de la UE, pentru că trebuie să atragem fonduri pentru localitatea noastră“, a mai spus Stelian. El a subliniat că singurul lucru pe care nu a reuşit să îl realizeze este construcţia unei săli de sport: “În 2004 am fost cuprinşi pe lista Companiei Naţionale de Investiţii pentru construirea unei săli de sport dar, pentru că în acelaşi an s-a schimbat Guvernul şi nu a mai fost unul PSD, am fost privaţi de o astfel de construcţie“.