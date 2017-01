Caravana lansării candidaţilor PSD

BĂLCESCU - Mocanu va continua să dezvolte comuna

Candidat la al treilea mandat de primar al comunei Nicolae Bălcescu, din partea PSD, Paul Mocanu a declarat că toate lucrările de investiţii care s-au realizat în comună au fost făcute, în ultimii patru ani, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). \"Conducerea precedentă a CJC nu ne-a acordat nici măcar sprijinul minim pentru comună. Ba, din contră, ne-a mai adus şi controale pe cap\", a declarat Mocanu. El a adăugat că, ajutat de CJC, a reuşit să reabiliteze unităţile de învăţămînt, a racordat comuna la sistemul de alimentare cu apă potabilă şi a pietruit o parte din străzile comunei. Mocanu a adăugat că va continua să dezvolte comuna. La rîndul său, prim-vicepreşedintele PSD Constanţa, preşedinte al CJC, Constantinescu Nicuşor-Daniel, a declarat că în cei patru ani de mandat a reuşit să reabiliteze 127 de cămine culturale, iar pentru mandatul viitor şi-a propus să repare şi să modernizeze şi cele 23 de cămine rămase. \"Am găsit judeţul în paragină, iar acum, după patru ani, pot spune că am realizat mai mult decît mi-am propus împreună cu consilierii CJC. Vom lucra în continuare, pentru că trebuie să modernizăm şi să dezvoltăm toate localităţile judeţului\", a spus Constantinescu.

CRUCEA - Frigioi, considerat unul dintre cei mai sîrguincioşi primari

\"Să promiţi înseamnă să minţi puţin, însă noi am spus că vom face şi ne-am ţinut de cuvînt\", a declarat primarul comunei Crucea, Gheorghe Frigioi, candidat la un nou mandat de primar din partea PSD. Dintre realizările sale, Frigioi a enumerat reabilitarea căminelor culturale, a şcolilor, a grădiniţelor, reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă. \"Realizările se văd, dar trebuie să continuăm ce am început, pentru a face din localităţile comunei nişte bijuterii\", a mai spus Frigioi. Constantinescu a completat afirmaţiile primarului din Crucea şi a spus că Frigioi este unul dintre cei mai sîrguincioşi primari din judeţul Constanţa. \"Se vede cînd un om se implică pentru comuna lui, cînd vrea să o dezvolte aşa cum face Frigioi. Trebuie să vii cu proiecte concrete, viabile, pentru a primi bani, iar el a făcut asta\", a spus Constantinescu. Prezent la Crucea pentru a-şi susţine colegul de partid, deputatul PSD de Constanţa Lucian Băluţ a făcut cunoscute cîteva dintre priorităţile social-democraţilor constănţeni din postura de parlamentari. “Prioritatea zero pentru PSD va consta în trecerea aeroportului, a portului şi a plajelor în administrarea autorităţilor locale“, a spus Băluţ.

GÎRLICIU - Asfaltarea drumurilor, obiectiv principal al lui Cimpoiaşu

Înlocuirea reţelei de apă potabilă, dotarea şcolilor cu calculatoare, pietruirea şi asfaltarea integrală a drumurilor, modernizarea terenului de sport şi amenajarea unei săli de sport sînt obiective pe care primarul comunei Gîrliciu, candidat din partea PSD pentru funcţia de primar, Constantin Cimpoiaşu, şi-a propus să le realizeze în mandatul viitor. Deputatul PSD de Constanţa Alexandru Mazăre, prezent la lansarea candidaturii lui Cimpoiaşu, a spus că şi în localitatea Gîrliciu se va extinde programul de construire de locuinţe ieftine pentru tineri, la fel ca şi alte proiecte de succes în municipiul Constanţa. La rîndul lui, preşedintele CJC, Constantinescu, le-a vorbit oamenilor din Gîrliciu despre faptul că agricultura românească este la pămînt din cauza lipsei interesului guvernanţilor faţă de acest sector. “Nu au fost capabili să acorde nici măcar acea subvenţie de cinci milioane de lei/ha, decît după ce au fost forţaţi să o facă“, a spus Constantinescu.

GHINDĂREŞTI - Gavrilă îşi propune racordarea comunei la sistemul de canalizare

Şcoala şi grădiniţa din localitatea Ghindăreşti au fost inaugurate ieri, de către primarul social democrat al comunei, Vasile Gavrilă, candidat la un nou mandat, împreună cu preşedintele CJC, Constantinescu Nicuşor-Daniel, în prezenţa locuitorilor. Unităţile de învăţămînt au fost reabilitate cu sprijinul CJC, la fel ca în cazul altor obiective realizate în Ghindăreşti. “Am fost ales acum un an şi două luni şi am realizat tot ce mi-am propus. Am extins reţeaua cu apă potabilă cu 2,5 km, am pietruit o parte din drumurile din comună, am început modernizarea căminului cultural şi am demarat lucrările de amenajare a unei gropi de gunoi ecologice“, a declarat Gavrilă. El a adăugat că, în viitorul mandat, prioritară pentru el este amenajarea sistemului de canalizare. Constantinescu şi-a reiterat sprijinul pentru edilul şef din Ghindăreşti, avînd în vedere că, pînă acum ceva timp, în comună nu s-au făcut lucrări care să vină în sprijinul comunităţii rurale. “Timp de opt ani, cît au condus judeţul, portocalii nu au ştiut unde este Ghindăreştiul pe hartă “, a spus Constantinescu.

TOPALU – Murat urmăreşte înfiinţarea altor 400 de locuri de muncă

Activitatea primarului din Topalu, Gheorghe Murat, este binecunoscută în comună. Schimbarea a 33 de km de conductă de apă potabilă, modernizarea şcolilor şi grădiniţelor, pietruirea integrală a străzilor din comună, reabilitarea căminului cultural sînt doar cîteva dintre proiectele derulate de primar pe perioada celor patru ani de mandat. El a fost cel care a derulat pentru prima dată în ţară un proiect experimental de acordare de burse elevilor cu medii mari, pentru a creşte promovabilitatea în rîndul elevilor din mediul rural. Pentru că a fost un succes, proiectul a fost aplicat la nivelul întregului judeţ, de asemenea, cu rezultate. Tot la capitolul realizări, primarul se poate mîndri că a reuşit să atragă investitori în comună, fapt care a dus la creşterea numărului locurilor de muncă. În ceea ce priveşte obiectivele lui Murat, acestea sînt la fel de ambiţioase. “Vom crea alte 400 de locuri de muncă pentru tineri, pentru că avem alţi doi investitori care vor să vină în Topalu să facă treabă, iar noi le acordăm tot sprijinul“, a declarat Murat. “Murat este primarul care s-a zbătut şi a adus comuna la standarde europene. Este de apreciat activitatea lui“, a spus Constantinescu, la rîndul său.

MANGALIA - Tusac: ”E vremea schimbării!”

Construirea de locuinţe ieftine pentru tineri, după modelul aplicat la Constanţa de primarul Radu Mazăre, este prioritatea programului politic pe care candidatul PSD la Primăria Mangalia, Claudiu Mihai Tusac, doreşte să-l aplice în cazul în care va fi ales primar. În faţa a sute de cetăţeni din Mangalia, Claudiu Tusac a declarat că doreşte să transforme Mangalia şi staţiunile din jur într-un paradis, atît pentru locuitori, cît şi pentru turişti. ”Ne-am săturat să fim staţia de oprire pentru turiştii care se duc spre Bulgaria. În 12 ani, Iorguş nu a făcut altceva decît să îşi bată joc. Atît de turism, cît şi de locuitorii Mangaliei”, a afirmat Tusac. El a spus că printre proiectele pe care doreşte să le realizeze la Mangalia se numără construirea unei telegondole, a unui Aqua Park şi a unui teren de golf. De asemenea, Tusac doreşte să racordeze oraşul la reţeaua de gaz şi să acorde pachete pentru vîrstnici de şase ori pe an, după modeul Constanţei. Prezent la lansarea lui Tusac, preşedintele PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre, a declarat că, în cazul în care Tusac va fi ales primar, el îl va ajuta să aplice cu acelaşi succes proiectele realizate în municipiul Constanţa şi în staţiunea Mamaia. ”De ce în Constanţa şi în Mamaia s-au putut realiza atît de multe lucruri, iar la Mangalia, nu? Consider că a fost doar o rea-voinţă din partea actualei conduceri a administraţiei locale din Mangalia”, a declarat Mazăre.