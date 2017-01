Caravana lansării candidaţilor PSD

CIOCÎRLIA - Dragomir a făcut investiţii de 13 ori mai mari decît bugetul local

Primarul din Ciocîrlia, Traian Dragomir, care candidează pentru un nou mandat, şi-a prezentat ieri, în faţa locuitorilor comunei, bilanţul de activitate din ultimii patru ani. El a afirmat că, în 2004, a preluat administraţia cu un buget anual de patru miliarde lei vechi, dar că pînă acum, în comună s-au realizat lucrări în valoare de 54 de miliarde: “Am realizat de trei ori mai mult decît am promis în 2004. Toate aceste lucruri le-am făcut cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC)“. Tot ieri, în Ciocîrlia de Jos s-a inaugurat căminul cultural, obiectiv care nu mai exista în localitate de 100 de ani, potrivit spuselor lui Dragomir. El le-a amintit oamenilor de alte proiecte realizate: reabilitarea dispensarelor, şcolilor şi grădiniţelor, amenajarea cimitirelor, pietruirea, în proporţie de 90%, a uliţelor. Dragomir a subliniat că, pe viitor, printre altele, intenţionează să finalizeze pietruirea şi apoi să asfalteze drumurile, să amenajeze un teren de fotbal modern, să racordeze comuna la reţeaua de gaze naturale. Prezent la lansare, prim-vicepreşedintele PSD Constanţa, preşedintele CJC, Constantinescu Nicuşor Daniel, a subliniat meritul primarului din Ciocîrlia pentru pietruirea, aproape în totalitate, a străzilor din comună şi racordarea localităţilor la reţeaua de apă potabilă: “Primarul Dragomir, la fel ca mulţi alţii, a găsit localitatea în paragină, dar a investit foarte mult“. Constantinescu a promis că îl va susţine pe Dragomir şi în mandatul viitor.

COBADIN - Corneanu i-a predat ştafeta lui Telehoi

Primarul de Cobadin, Ion Corneanu, i-a predat ştafeta colegului său de partid, Cristian Telehoi, care va candida la primărie din partea PSD. Corneanu se poate mîndri cu racordarea localităţilor Cobadin şi Viişoara la reţeaua de apă potabilă în proporţie de 95%, reabilitarea căminului cultural, amenajarea unei biblioteci, pietruirea şi asfaltarea multor drumuri, iar Telehoi îşi propune să extindă reţeaua de alimentare cu apă potabilă şi în celelalte sate din comună şi să continue derularea proiectelor de care are nevoie Cobadinul. La rîndul său, Constantinescu a declarat că va sprijini construirea unui liceu în comună, “unul dintre cele mai frumoase din ţară, la fel cum clădirea căminului cultural este una dintre cele mai frumoase din ţară“. “În mediul rural trebuie să atragem investitori şi să le creăm facilităţi pentru a veni să investească în localităţile judeţului. Trebuie, de asemenea, să sprijinim agricultura, pentru că noi am ajuns să importăm usturoi din China“, a adăugat Constantinescu. Liderul PSD a mai spus că pe parcursul celor patru ani în care a condus CJC s-au realizat numeroase investiţii în mediul rural, în special în infrastructura de bază a localităţilor: apă, canalizare, drumuri, dispensare, cămine culturale, dar şi pentru tinerii din mediul rural, prin reabilitarea grădiniţelor şi şcolilor, acordarea de rechizite şcolare şi de burse, dotarea şcolilor cu calculatoare.

INDEPENDENŢA - Gîscan îşi propune continuarea programelor edilitare

În Independenţa, social democraţii au participat la inaugurarea aleilor pietonale şi a stadionului. Primarul comunei, Cristea Gîscan, a declarat că peste 90% din proiectele elaborate şi adoptate de Consiliul Local au fost iniţiate de el: “Am avut probleme cu consilierii PNL şi PD-L pe parcursul celor opt ani de mandat dar, cu toate acestea, am reuşit să facem multe pentru comună. Am reabilitat cinci cămine culturale, cinci şcoli, două geamii, am pietruit o parte dintre drumuri şi vom face mult mai multe. Vom transforma Independenţa într-un sat european“. Printre proiectele pe care şi le propune edilul de acum încolo se numără: extinderea reţelei de alimentarea cu apă şi amenajarea sistemului de canalizare în Fîntîna Mare şi Tufani, dotarea comunei cu o autospecială de pompieri şi cu o ambulanţă. Preşedintele CJC, Constantinescu Nicuşor Daniel, şi-a reiterat sprijinul pentru derularea programelor de investiţii la Independenţa: “Gîscan va continua programele social-democrate, care vizează sprijinirea populaţiei”.

DUMBRĂVENI - Cenuşă vrea să scoată comuna din anonimat

Gheorghe Cenuşă, candidatul PSD la Primăria Dumbrăveni, afirmă că intenţionează să scoată comuna din anonimat şi să o aducă în rîndul celor despre care se vorbeşte ca fiind înfloritoare, prin reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de bază: “Trebuie să pietruim toate uliţele celor două localităţi, acţiune începută deja de CJC, să construim o grădiniţă de tip european la Furnica, să amenajăm cabinet de informatică şi bibliotecă dotată corespunzător la şcoala Dumbrăveni, să construim o sală de sport şi un cămin cultural în Dumbrăveni, să alimentăm cu apă potabilă cele două localităţi, să facem loturi pe care să le concesionăm pentru ca tinerii să îşi poată construi locuinţe“. La rîndul său, Constantinescu a adăugat că, avînd în vedere apropierea de graniţă, în comună se poate realiza un punct de trecere a frontierei, dar se pot atrage şi investitori, întrucît posibilităţile zonei ar putea fi fructificate la maximum. “I-am adus la cunoştinţă premierului Tăriceanu faptul că la Dumbrăveni, deşi primăria a fost condusă de PNL, nu s-au alocat deloc fonduri în ultimii patru ani. El nu ştia nimic despre acest lucru, dar nu îi venea să creadă. Eu nu am nimic cu primarul de aici, dar nu pot să lucrez cu oameni care nu vor binele comunităţilor“, a declarat Constantinescu.

CERCHEZU - Atragerea de investitori, prioritară pentru Constantinescu

Primarul de la Cerchezu, Ion Constantinescu, candidează pentru un nou mandat. El a inaugurat, ieri, căminul cultural şi stadionul din Cerchezu. Constantinescu se mai poate mîndri şi cu reabilitarea iluminatului public în toată comuna, reabilitarea căminelor culturale şi a bisericii din Căscioarele, pietruierea a cinci km de drum, reabilitarea dispensarului din Cerchezu. Printre proiectele pe care primarul le are în vedere pentru mandatul viitor se numără: finalizarea reabilitării şcolilor, deschiderea, în termen scurt, a unui cabinet stomatologic, asfaltarea tuturor drumurilor, schimbarea întregii reţele de alimentare cu apă, construirea unui cămin cultural în Măgura, reabilitarea tuturor bisericilor. “Sîntem interesaţi de atragerea investitorilor şi de crearea de noi locuri de muncă aici, pentru ca oamenii să nu mai facă naveta pentru a lucra la Mangalia“, a declarat primarul. La rîndul său, preşedintele CJC a afirmat că va sprijni toate proiectele pe care administraţia locală le are în vedere.