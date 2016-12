Caravană medicală în cartierul Tomis Nord

Peste 200 de persoane au participat, vineri, la Caravana Medicală organizată de deputatul PSD Antonella Marinescu în zona Tic-Tac. „La începutul săptămînii am mai organizat o astfel de acţiune tot aici, dar nu am putut fi prezentă, fiind la Parlament. Pentru că lumea a dorit să vorbească cu mine, am decis să mai organizez o acţiune similară, la care să particip şi eu“, a declarat Antonella Marinescu. Pe lîngă faptul că au avut posibilitatea să îşi facă un control medical gratuit, oamenii au reuşit să îi aducă la cunoştinţă deputatului constănţean problemele cu care se confruntă. „Foarte mulţi mi-au solicitat să rezolv problema asfaltării trotuarelor, care nu sînt în cea mai bună stare. De asemenea, oamenii au ridicat problema maşinilor parcate pe trotuar, care împiedică traficul pietonal. Cîinii comunitari reprezintă şi ei o problemă, dar le-am explicat locuitorilor că, în prezent, lucrez la un act normativ în acest sens. Bineînţeles, mai sînt şi problemele sociale legate de locuri de muncă sau de pensii. În această vacanţă parlamentară voi încerca să rezolv cît mai multe din probleme“, a afirmat Antonella Marinescu.