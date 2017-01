Caravană medicală, în zona Tic-Tac

Caravana medicală iniţiată de social democraţii constănţeni a continuat, ieri, în mai multe zone ale oraşului. În zona Tic-Tac, locuitorii şi-au putut face analizele de bază gratuit, în cîteva minute, beneficiind de serviciile unor cadre medicale dotate cu aparatură modernă. Caravana a fost însoţită de doi dintre candidaţii PSD Constanţa la alegerile parlamentare din 30 noiembrie: Antonella Marinescu - Colegiul 9 pentru Camera Deputaţilor şi Mircea Pătruţ - Colegiul 4 pentru Senat. “Sînt cîteva teste care pot depista predispoziţia şi factorii de risc pentru anumite boli. Depistînd precoce aceşti factori de risc, ei pot fi înlăturaţi fără a se ajunge ca boala să se manifeste. În acest fel se va cheltui mai puţin decît dacă ajungem să vindecăm boala în diferitele ei forme şi etape, cînd tratamentul presupune un efort financiar mult mai mare“, a declarat doctorul Pătruţ. El a adăugat că, prin aceste teste privind tensiunea arterială (minimă şi maximă) şi greutatea corporală se pot determina suprafaţa corporală, încărcarea organismului pacientului cu grăsime şi apă, de unde se poate trage concluzia dacă acea persoană se hrăneşte normal sau nu şi i se pot da sfaturi, un tratament sau poate fi îndrumată către o clinică unde să-şi facă analize de specialitate. “În felul acesta, putem afla dacă un om este sănătos, dacă este predispus unei boli sau dacă are vreo afecţiune“, a mai spus Pătruţ. La rîndul ei, Antonella Marinescu a spus că PSD are un proiect amplu privind persoanele de peste 40 de ani, prin care această categorie de persoane să beneficieze gratuit de cîteva analize de bază. Antonella Marinescu a spus că PSD Constanţa promovează această caravană medicală tocmai pentru a-i ajuta pe cei care nu au posibilitatea să meargă să îşi facă regulat cîteva analize de bază. “Reforma în sistemul de sănătate presupune o reformă radicală. Spitalele din România arată jalnic. Noi, la Constanţa, am încercat să resuscităm acest domeniu, însă nu am putut din cauza unora care ne-au pus piedici. Pentru prima oară în ţara noastră, la Constanţa a fost construită cea mai modernă Clinică de chirurghie cardiovasculară. Echipa PSD Constanţa a arătat că poate face acest lucru. Toate aspectele referitoare la sistemul sanitar trebuie reformate“, a mai spus Marinescu