Caravana Miss Hostess România se opreşte la Mamaia!

Cunoscutul concurs naţional de frumuseţe Miss Hostess România se desfăşoară sub forma unei caravane naţionale, care va trece prin şase oraşe. Vestea bună pentru petrecăreţii de pe litoral este că aceasta se va opri, în acest weekend, la Constanţa. Astfel, chiar de astăzi, la Hotel Laguna din Mamaia, va începe selecţia frumuseţilor de la malul mării, de la ora 18.00. Spectacolul va fi prezentat de Liviu Vârciu, iar cele 10 concurente vor fi supuse unor probe specifice profesiei de „hosting”, fiind jurizate de Adina Buzatu (designer), Tania Budi (actriţă), Mirela Dragomir (La Blonda Style), Eduard Irimia (promotor), Daniel Onoriu (pilot de raliu), Cristian Tudor (Hity Constanţa), Cameliu Babinciuc (Hotel Laguna), Teo Neagu (Crema Summer Club), Bogdan Sovar (Tiger Security), Mircea Cazan (deputat). Din partea organizatorilor vor fi prezeţi în juriu Simona Chiţac (in PRogress Media), Mihnea Popescu (Casino Life and Business Magazine), Graţian Sonu (4 tuning.ro). Invitat special al evenimentului va fi primarul oraşului, Radu Mazăre.

Solista Dana Nălbaru va fi prezentă pe scenă pentru a încânta publicul cu piese de pe noul său album, „Love”. Cele 10 concurente au fost selecţionate, ieri, în aceeaşi locaţie şi trebuie să se înscrie în „standardele europene” ale profesiei de hostess: să aibă un aspect fizic plăcut, să cunoască o limbă de circulaţie internaţională şi să deţină cunoştinţe de turism şi PR. Premiile competiţiei depăşesc 25.000 de euro.

Show-ul va fi dublat de maşini tunate şi de noul concept „fun casino”. În plus, Daniel Onoriu, campionul naţional la viteză în coastă, va face o demonstraţie de îndemânare auto, avându-l copilot chiar pe primarul Constanţei.

De pe litoral, caravana îşi va continua plăcuta misiune prin Iaşi, Suceava, Cluj, Craiova, şi Sibiu, finala urmând să se desfăşoare la Bucureşti. Din fiecare oraş vor fi alese trei finaliste dintre care organizatorii o vor delega pe reprezentanta României pentru cea de-a doua ediţie a Miss Hostess Europe 2011.