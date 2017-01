Caravana „Ovidius”, la Călăraşi

Caravana Admiterii la Universitatea „Ovidius” din Constanţa a avut a doua oprire, la sfârşitul săptămânii trecute, când echipa condusă de rectorul instituţiei de învăţământ superior, prof. univ. dr. Tiberius Epure, s-a întâlnit cu elevii liceelor din oraşul Călăraşi. Înşoţiţi de reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea, membrii Caravanei au poposit în cele mai importante licee din oraş: „Mihai Eminescu”, „Barbu Ştirbei” şi „Carol l”. Rectorul universităţii constănţene a prezentat elevilor şi diriginţilor specializările oferite în noul an universitar, posibilităţile de cazare în căminele studenţeşti, modalitatea prin care pot fi obţinute burse academice, precum şi alte detalii importante privind oferta de la „Ovidius”. „Oraşul Călăraşi nu a fost ales întâmplător pe traseul din acest an al caravanei universităţii noastre. Din acest oraş vin spre „Ovidius”, an de an, foarte mulţi candidaţi. Am remarcat faptul că mulţi liceeni erau deja familiarizaţi cu oferta noastră, s-au pregătit din timp pentru admitere şi cunoaşteau foarte multe detalii”, a declarat prof.univ.dr. Tiberius Epure. Din partea editurii universităţii, s-a făcut o importantă donaţie de carte pentru fiecare bibliotecă a celor trei licee din Călăraşi. Totodată, a avut loc şi o întâlnire cu reprezentanţii Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură din Călăraşi, într-un dialog despre integrarea învăţământului universitar în comunitate, direcţii de carieră, cererea pieţei de muncă, formare continuă. Caravana de prezentare a ofertei educaţionale a universităţii constănţene a pornit de la Tulcea, în luna aprilie, urmând să ajungă, în această lună, în mai multe localităţi din ţară.