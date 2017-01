Carbohidraţii, proteinele şi grăsimile

Rubrica medicală „Medicii ne informează” continuă. Şi în această ediţie, cea care ne va oferi informaţii utile despre carbohidraţi, proteine şi grăsimi este şeful Clinicii Pediatrie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, medic în cadrul „Medicover”, conf. univ. dr. Cristina Mihai.

Carbohidraţii, proteinele şi lipidele sunt principalele surse de calorii în alimentaţie. Majoritatea alimentelor şi lichidelor conţin o combinaţie a acestor macronutrienţi în diferite proporţii. Carbohidraţii (“dulcele”) oferă 4 calorii pe gram şi reprezintă principala sursă calorică. Aceştia sunt clasificaţi în simpli, inclusiv zahărul sau complecşi - fibre şi amidon. Proteinele oferă 4 calorii pe gram. Alături de aportul caloric, proteinele oferă aminoacizi care participă la masa musculară şi a ţesuturilor. Proteinele se găsesc în produse animale (peşte, produse de peşte, vită, porc, ouă, lapte şi produse de lapte) şi produse vegetale (mazăre, fasole, nuci, seminţe şi produse de soia). Iată conţinutul caloric şi proteic al alimentelor pe care adolescenţii le consumă frecvent. De exemplu, un covrig are un conţinut proteic de 7g, iar valoarea calorică este de 200; o felie de pâine, albă sau integrală are un conţinut proteic de 3 g, iar valoarea calorică este de 60-65; brânza procesată (30g) are un conţinut proteic de 6 g, iar valoarea calorică este de 105; burgerul cu caşcaval are un conţinut proteic de 30 g, iar valoarea calorică este de 525; carnea albă, peştele, sau pasărea au un conţinut proteic de 22 g, iar valoarea calorică este de 180/120/140; laptele, smântâna 1% sau 2% (240ml) au un conţinut proteic de 8 g, iar valoarea calorică este de 85/100-120/150; untul de arahide (o lingură) are un conţinut proteic de 5 g, iar valoarea calorică este de 95; pizza cu caşcaval (o felie) are un conţinut proteic de 15 g, iar valoarea calorică este de 290; iaurtul degresat, cafeaua sau îngheţata (240 ml) au un conţinut proteic de 8 g, iar valoarea calorică este de 195. Lipidele (grăsimi) sunt principalele surse de calorii - 9 calorii pe gram. Unele grăsimi se găsesc în natură, dar grăsimile se regăsesc, cel mai frecvent, în procesul de preparare a tuturor produselor. Consumul inadecvat de grăsimi, alături de carbohidraţi reprezintă problema îngrijorătoare din ziua de azi. Majoritatea persoanelor consumă grăsimi saturate sau trans (nesănătoase) în locul grăsimilor nesaturate.

URMĂTOARELE RECOMANDĂRI POT FI UTILE ÎN ECHILIBRUL CALORIC: Creşterea aportului de cereale integrale, legume şi fructe; reducerea aportului de alimente dulci; monitorizarea aportului de lichide carbogazoase dulci; monitorizarea aportului de alcool la adulţi - alcoolul are 7 calorii pe gram.

Dacă mâncaţi în afara casei, puteţi alege porţii mai mici sau opţiuni calorice scăzute. De asemenea, recomand să aveţi în vedere aportul total zilnic caloric, monitorizaţi aportul alimentar, preparaţi, serviţi şi consumaţi porţii mai mici de alimente şi lichide, în special cele cu un conţinut caloric crescut. Nu în ultimul rând, mâncaţi un mic dejun nutritiv şi limitaţi timpul petrecut la televizor.