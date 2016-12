Cărbunele nu-și mai găsește locul în prezentul „verde“

Preţul cărbunelui a scăzut vineri pe piaţa europeană la cel mai redus nivel din ultimii şapte ani, în condiţiile în care guvernele, din SUA şi până în China, au intensificat eforturile de reducere a utilizării celei mai poluante surse de energie, relatează Bloomberg. Preţul cărbunelui cu livrare peste un an în nordul Europei a coborât cu până la 0,7%, la 56,6 dolari pe tonă, cel mai redus nivel atins după septembrie 2007. Preţurile contractelor la 12 luni, care se îndreaptă spre al treilea declin săptămânal, au scăzut cu 30% în ultimul an, pe fondul cererii mai mici din China. Deși piaţa cărbunelui se află sub presiunea măsurilor de reducere a emisiilor cu efect de seră, analiştii anticipează totuşi o creştere a consumului în statele emergente, cel puţin până în 2030. Pe de altă parte, în China este aşteptată o scădere a consumului de cărbune la jumătate faţă de ritmul înregistrat în ultimii cinci ani, datorită utilizării în mai mare măsură a energiei nucleare, gazelor naturale şi energiei regenerabile. Totodată, în Marea Britanie, liderii principalelor partide politice s-au angajat luna trecută să oprească generarea de energie la centralele pe cărbune care nu protejează mediul. Și Germania urmează să limiteze cantitatea de dioxid de carbon pe megawatt pe care o pot emite centralele pe cărbune; companiile germane de utilităţi chiar ar putea fi amendate dacă emisiile lor vor depăşi anumite limite. Nu în ultimul rând, în SUA, circa 17% din producţia de cărbune este în pericol să fie oprită, întrucât preţurile prea mici nu acoperă costurile.