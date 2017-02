Carburanții - scumpi, dom'le! Dincolo-n UE era mai ieftin!

În mod tradițional, prețul fără taxe al carburanților din România stătea sub media UE, acolo unde-i locul întregii țări. De vreo 12 luni, însă, cotațiile au depășit acest prag. Surprinzător, nu? Ei bine, și Consiliul Concurenței crede asta, așa că a demarat o investigație sectorială în piața „funcțională“ și „concurențială“ a carburanților, așa cum o consideră șeful OMV, Mariana Gheorghe. Tot în 2017, CC vrea să pună-n funcțiune o platformă digitală de monitorizare și comparare a tarifelor la benzină și motorină, asemănătoare celei disponibile deja pentru un coș de produse de larg consum (disponibile în marile supermarketuri).

CINE ARE DREPTATE? De bine ce se lăuda CEO-ul OMV Petrom că piața carburanților din România e-n regulă și că avem prețuri mici la pompă, Consiliul Concurenței a anunțat demararea unei investigații sectoriale, prin care vrea să răspundă la întrebarea de 5.100 de puncte - „De ce tarifele de aici sunt mai mari decât media Uniunii Europene?“. „Prețurile sunt apropiate în toată Europa; ne așteptam la asta. Faptul că avem resurse este mai puțin important. Problema nu cred că se pune la modul: avem resurse, de ce nu-s prețurile mai mici? Întrebarea este următoarea: de ce, de mai bine de 12 luni, cotațiile sunt peste media UE? Aici căutăm o explicație, pentru că, tradițional, prețul (fără taxe) în România era un pic sub medie. Cu accize, suntem jos, pentru că statul român taxează mai puțin decât restul. Petroliștii intervin în partea fără taxe a prețului carburanților. Este o evoluție relativ nouă, surprinzătoare, pe care nu o înțelegem pe de-a-ntregul, așa că am lansat o investigație. Companiile de profil vor primi o serie de întrebări la care sunt obligate să răspundă legal“, a declarat luni președintele CC, Bogdan Chirițoiu. El a mai precizat că, în 2017, CC va trage tare să finalizeze platforma digitală de comparare a prețurilor la carburanți, asemănătoare monitorului deja existent pentru mai multe produse alimentare și non-alimentare de larg consum. Consultanții de la Deloitte s-au oferit să ajute gratis Concurența la realizarea acestui proiect.

ȘI SE JURĂ CĂ NU FURĂ Reamintim că, la finele săptămânii trecute, șeful OMV, Mariana Gheorghe, spunea că piața autohtonă a carburanților este concurențială și că prețurile sunt printre cele mai mici din Europa - „Datele pe care le folosim de la comunitatea europeană, am mai spus-o și o repet, nu sunt întotdeauna comparabile. Unu - vorbim despre prețurile din România, nu despre cele practicate de OMV Petrom. Doi - în acele prețuri, fiecare țară raportează elemente diferite. Din ceea ce am analizat noi, de exemplu, unele țări nu includ în aceste cifre medii vânzările de pe autostrăzi. Acolo sunt prețurile cele mai mari, pentru că traficul și cererea sunt pe măsură. Alte țări, de exemplu, includ costul cu stocurile de rezervă în taxe și nu în prețul produsului; la noi este inclus în prețul produsului. Și sunt și altfel de diferențieri“. Gheorghe consideră că piața e funcțională și concurențială, cu jucători noi care au intrat în schemă, în ultimii ani - „În 2016 au fost construite 25 de stații noi, de către diverși operatori, iar retailul a crescut cu 4,9%“. De cealaltă parte, CC notează că „cea mai mare parte a ofertei este concentrată în portofoliul unui număr restrâns de companii petroliere (OMV Petrom, Lukoil, Rompetrol, MOL, Gazprom, SOCAR și NIS)“.