Card cu microcip la BCR

BCR va lansa, mîine, primul card de credit cu microcip din portofoliul băncii, sistem care asigură o viteză mai mare de procesare şi siguranţă sporită la efectuarea tranzacţiilor şi estimează că, pînă la finele anului 2011, va implementa noul sistem în toate cardurile emise de bancă. Banca va emite în acest an 300.000 de carduri, majoritatea dotate cu tehnologie cip. \"Ne propunem ca, pe termen mediu, să adunăm toate cardurile de credit BCR sub un brand unic - Powercard BCR\", a declarat directorul executiv al Diviziei de Carduri din BCR, Igor Zganjer. În 2009, cardurile clasice, VISA sau Mastercard, vor fi emise doar la cererea clienţilor. Zganjer a mai spus că actualele carduri deţinute de clienţi vor fi înlocuite pe măsură ce vechile carduri ajung la data expirării. \"Faptul că datele de identificare ale deţinătorului de card sînt încorporate în unitatea de memorie proprie a cardului (aşa-numitul cip), care înlocuieşte banda magnetică, îl face unul dintre cele mai sigure carduri de pe piaţă\", se arată într-un comunicat al BCR. Deţinătorul noului card, Powercard BCR, va beneficia de un nou serviciu de alerte prin SMS la efectuarea tranzacţiilor, care va oferi un plus de control al cumpărăturilor. BCR precizează că noul produs va putea fi utilizat la nivel internaţional şi va avea o perioadă de graţie de pînă la 53 de zile, cu o valabilitate de trei ani. Limita de credit pe care clienţii BCR o pot accesa prin noul card este cuprinsă între 500 de lei şi 50.000 de euro (echivalent lei), dar nu poate depăşi şase salarii lunare. Zganjer a precizat că, pînă la finele anului 2011, toate cardurile emise de BCR, inclusiv cele de debit, vor avea implementat noul sistem chip.