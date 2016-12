Card de debit Libra MasterCard Simple în lei cu facilităţi pentru populaţie

Libra Bank a lansat cardul de debit Libra MasterCard Simple în lei, pentru populaţie, care are ca facilităţi taxe de reînnoire zero la expirare şi comisioane zero la interogarea soldului prin bancomat, la eliberarea mini-extrasului de cont la bancomat, precum şi la retragerea de numerar de la ATM-urile proprii. De asemenea, nu se percepe comision pentru operaţiunile la comercianţii din România şi străinatate. Libra Bank a demarat şi o promoţie prin care clienţii, care obţin şi activează un card pînă la 31 iulie, sînt scutiţi de taxa de emitere a cardului, nu plătesc comision de administrare în primul an de valabilitate şi nici de retragere de numerar de la ATM-urile oricărei bănci din România pe întreaga durată de valabilitate a cardului.