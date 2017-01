Card Euro 26 pentru studenţi

Cardul Euro 26 îi oferă posesorului său recunoaşterea statutului de student la nivel internaţional, acţiune sprijinită atît de Consiliul Europei, cît şi de Comisia Europeană. De asemenea, este acceptat ca ID Card în numeroase universităţi din ţară. Studenţii care au un astfel de card îl pot folosi la orice magazin care are însemnul logoului “Euro 26”. În România, acest card conţine o asigurare medicală de călătorie obligatorie pentru ieşirea din ţară, valabilă timp de un an. Cardul este recunoscut în 42 de ţări şi oferă în România peste 800 de reduceri pentru diferite produse şi servicii. În Europa, numărul reducerilor ajunge la 300.000. Posesorii acestui card pot avea acces redus în teatre, muzee, librării, dar şi pe mijloacele de transport, la cazarea în diverse pensiuni sau la accesul în discoteci. Succesul de care se bucură acest card este demonstrat de numărul mare de utilizatori europeni, patru milioane în prezent, din care 300.000 în România. Pentru a intra în posesia unui card este necesară o fotografie tip buletin, o copie după carnetul de student vizat la zi sau o adeverinţă de la facultate. Reducerile practicate prin intermediul cardului nu sînt standard, astfel că cele mai mici sînt de 3%, iar cele mai mari, chiar de 100%. Cele mai mari reduceri se acceptă la obţinerea biletelor de teatru, iar cele mai mici sînt date la biletele de avion (de 3%) şi la biletele de la cinema, (5%). Lista detaliată a magazinelor şi serviciilor atît din ţară, cît şi din Europa care oferă reduceri poate fi consultată la adresa de site www.euro26.org.ro. Cardurile studenţeşti Euro 26 pot fi obţinute contra sumei de 20 lei, prin organizaţiile studenţilor sau direct la secretariatele Universităţii Bucureşti, Universităţii Spiru Haret, Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, Universităţii Dunărea de Jos şi cel al Universităţii de Vest din Timişoara. Cardul poate fi reînnoit în fiecare an dacă tînărul continuă să urmeze cursurile unei facultăţi.