Card ISIC în Zona Metropolitană Constanţa

Primăria Constanţa, Asociaţia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenţilor şi Profesorilor şi Consiliul Tinerilor Constanţa au organizat, vineri, o întîlnire cu tema ”Lansarea cardurilor Internaţional Student Identity Card (ISIC) în Constanţa”. Întîlnirea, la care au participat preşedintele Consiliului Tinerilor Constanţa, Adrian Crăciun, şi liderii studenţilor constănţeni, a avut loc la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanţa”. În cadrul discuţiilor s-a punctat faptul că Primăria şi Consiliul Tinerilor au încheiat recent un protocol de colaborare cu Asociaţia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenţilor şi Profesorilor - membră a International Student Travel Confederation (ISTC) - cu scopul încurajării mobilităţii şi liberei circulaţii a tinerilor, studenţilor şi profesorilor şi în vederea stimulării schimbului de experienţă pe plan intern şi internaţional. ISTC este o asociaţie internaţională non profit care are drept obiectiv promovarea educaţiei, mobilităţii şi a înţelegerii internaţionale. ISIC beneficiază de sprijinul UNESCO, garantînd obţinerea de beneficii culturale şi turistice pentru toţi studenţii din România, pentru toţi membrii UE şi, nu în ultimul rînd, pentru toţi tinerii. Protocolul încheiat urmăreşte promovarea în Constanţa a cardului ISIC, pe baza căruia tinerii, studenţii şi profesorii vor obţine facilităţi suplimentare pentru serviciile oferite de instituţii culturale, dar şi de agenţi economici din municipiu. Cardul ISIC este o dovadă a statutului de student, tînăr sau profesor recunoscută în Uniunea Europeană şi în peste alte 100 de ţări din întreaga lume. Cardul funcţionează ca o legitimaţie pe baza căreia studenţii, tinerii şi profesorii beneficiază de reduceri la peste 1.000 de comercianţi din România şi alţi 50.000 din străinătate. În plus, posesorii cardurilor au acces la Travel Max - cea mai mare bază de date on-line cu informaţii turistice şi culturale, precum şi la o linie telefonică de asistenţă în situaţii de urgenţă. Cardul ISIC, iniţiat în 1956, este recunoscut în întreaga lume de către guverne, instituţii culturale, furnizori de transport naţional şi internaţional, de agenţii comerciale şi producători de produse şi servicii de interes naţional şi internaţional. “Implementarea acestui program în Constanţa reprezintă un nou prilej de promovare a litoralului românesc în Europa şi în întreaga lume”, a declarat Ani Merlă, directorul Direcţiei Programe şi Dezvoltare din Primăria Constanţa şi administrator al Zonei Metropolitane Constanţa. La rîndul său, preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului - “Litoral”, Corina Martin, a declarat: ”Recunoaşterea cardului ISIC în Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa va promova litoralul românesc în rîndul tinerilor din ţară şi din întreaga lume. Tinerii şi profesorii vor beneficia de reducere la cazare şi la comercianţii din zonă care doresc să intre în program”. În Zona Metropolitană Constanţa, cardul ISIC va fi distribuit prin intermediul Consiliului Tinerilor Constanţa. Informaţii despre beneficiile oferite de ISIC în România şi în străinătate, dar şi despre modul în care se poate procura cardul ISIC pot fi găsite pe site-ul www.isic-romania.ro, precum şi la sediul Zonei Metropolitane Constanţa.