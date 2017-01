Card personalizat pentru medici

Banca Transilvania a lansat un card destinat în exclusivitate medicilor, pentru care asigură şi opţiunea unei poliţe de asigurare malpraxis. MasterCard Forte pentru medici preia majoritatea condiţiilor de la cardul de credit, destinat tuturor clienţilor persoane fizice, respectiv o linie de finanţare de cel mult 5.000 euro echivalent în lei, o dobîndă de 25% pe an şi o perioadă de graţie pînă la 55 de zile. Personalizarea cardului MasterCard Forte a fost necesară întrucît medicii au un comportament mai sofisticat faţă de ceilalţi clienţi, evidenţiindu-se în primul rînd utilizarea mai frecventă a instrumentului de plată la comercianţi, a precizat conducerea băncii. Poliţa de asigurare malpraxis este vîndută în parteneriat cu Astra-Uniqa şi are costuri cu primele anuale mult sub cele practicate în piaţă. Banca are în prezent 7.662 clienţi medici, din care 4.875 reprezintă firme mici, 2.732 persoane fizice autorizate şi 55 de companii mari.