Carderi condamnaţi

20:22:23 / 06 Aprilie 2014

Totusi...ce au facut?

Din stirea asta plictisitoare, publicată de vreo 6-7 ori pana acum de Cristina Carapcea care se pare ca nu are alt subiect de dezvoltat, nu înțeleg decât k oamenii au fost prins făcând ce anume??? In alta tara, fiind "prins" in flagrant înseamnă ca ai comis ceva, nu ca te-a prins înainte sa faci ceva (cum pare a fi cazul asta). Intr-o tara in care oamenii sunt dezvoltati, ar fi primit intre 4 si 6 luni cu suspendare sau chiar nimic.