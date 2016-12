Cardiologul constănțean Irinel Parepa a scăpat de controlul judiciar!

Cardiologul constănțean care a parafat internarea pacientului Nicușor Constantinescu, dr. Irinel Parepa, șeful Clinicii de Cardiologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei“ (SCJU) Constanța, a scăpat de controlul judiciar, după ce a fost acuzată de către procurorul DNA, Andrei Bodean, că „ar fi favorizat făptuitorul“. Astfel, Tribunalul Constanța a admis ca întemeiată contestația medicului constănțean împotriva măsurilor prohibitive impuse de procuror. Precizăm că sub control judiciar este și cardiologul Marius Țoringhibel, medic primar al Clinicii de Cardiologie a SCJU. În 9 iunie, cotidianul „Telegraf“ a prezentat, pe larg, în cadrul articolului România lui 2016: doctorii profesează sub teroarea procurorilor! cum au ajuns cei doi doctori să fie puși sub acuzare.

Citește și:

România lui 2016: doctorii profesează sub teroarea procurorilor!