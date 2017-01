Cardul de sănătate, controversat

Introducerea cardului naţional de sănătate este privită diferit de medicii de familie şi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), primii considerând-o un nou demers birocratic, în timp ce şefii CNAS spun că, fără acest document, doctorii nu vor primi bani pentru serviciile prestate. „Decizia informatizării şi coordonarea acestui program aparţine Ministerului Sănătăţii (MS) şi CNAS. Este o aberaţie ca, atunci când există atâta birocraţie, să se mai adauge una, aceea a cardului naţional de sănătate”, a declarat preşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF), dr. Rodica Tănăsescu, ieri, la o dezbatere despre card. Potrivit medicului, orice activitate administrativă în plus va afecta timpul alocat pacientului. „Dacă se va implementa cardul, îl vom folosi, dar nu vom merge la CNAS să îl luăm. În loc să consultăm pacienţii, facem înregistrări, inscripţionăm, facem borderouri. Această activitate nu are nicio legătură cu actul medical, ci este strict administrativă. Cel mai corect ar fi configurarea cardului cu toate înscrisurile de către CNAS, prin casele de asigurări de sănătate judeţene”, a spus Tănăsescu. Ea a spus că, în prezent, singurul lucru pe care l-ar mai putea face medicii, suplimentar faţă de activitatea curentă, este eliberarea lunară a adeverinţelor cu bolile pacienţilor. Preşedintele Federaţiei Patronatelor Medicilor de Familie, dr. Doina Mihăilă, a spus, la rândul ei, că rolul cardului de sănătate este acela de a verifica dacă pacientul are calitatea de asigurat. În schimb, medicul şef al CNAS, dr. Marius Filip, i-a atenţionat pe medicii de familie că există un cadru legislativ care trebuie respectat.

„Cardul naţional este cheia. Fără el, medicul de familie nu îşi poate primi banii. Nu suntem inflexibili, ţinem cont de propuneri”, a spus Filip. Noul proiect de act normativ referitor la cardul de sănătate îşi propune să rezolve controversata problemă legată de inscripţionarea pe card a unor informaţii medicale ale pacientului - grupa sanguină, RH-ul, bolile cu risc vital şi cele cronice de care suferă, dar şi acceptul sau refuzul cu privire la donarea de organe. Valoarea unui card este doi euro, banii fiind plătiţi de MS. Cei care pierd cardul vor fi obligaţi să achite contravaloarea acestuia, dacă solicită un nou document. Potrivit proiectului, Arad a fost desemnat judeţul în care va fi testat cardul naţional, acesta urmând să fie funcţional din 1 ianuarie 2013. Cardul naţional, împreună cu prescripţia electronică şi dosarul electronic, fac parte din Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate. (A.G.)