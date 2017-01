Cardul de sănătate ne lasă neconsultați și fără medicamente?

Cum era de așteptat, startul introducerii cardului național de sănătate a dus la disperare mai mulți asigurați, dar și medici sau farmaciști. Problema cea mai gravă este că furnizorii de servicii medicale n-au prea înțeles ce au de făcut și au lăsat bolnavii fără medicamente sau neconsultați. Nici ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, și nici președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Vasile Ciurchea, n-au spus că, dacă, la început, un asigurat nu are cardul la el sau dacă sistemul are probleme, omul trebuie refuzat, trimis acasă fără să fie consultat sau fără să i se dea rețeta. Dar s-a întâmplat! Este inadmisibil ca un cadru medical să refuze să elibereze unui pacient bolnav de cancer rețeta pe motiv că nu are cardul de sănătate. S-a întâmplat la Constanța. Soțul unei paciente cu neoplasm la sân a fost refuzat de către o farmacie din zona Far, pe motiv că soția sa, pensionară, deci care avea un cupon de pensie, adică plătitoare o viață la sănătate, nu avea cardul. ”Nu se poate așa ceva, soția mea are neapărată nevoie de medicamentele respective. A făcut ședințe de citostatice și are nevoie de tratamentul indicat de doctor. Ce să fac dacă nu i-a venit cardul de la București, ea este asigurată la Casa de Sănătate OPSNAJ”, întreabă omul, disperat. Și nu este singurul care a fost refuzat de către angajați în halate albe. Ieri dimineață, o bolnavă care a venit la un control medical la Spitalul Militar din Constanța a fost trimisă acasă pe motiv că sistemul nu funcționează, așa că, și cu card, și fără card, nu poate valida serviciul medical prestat. Femeia a fost rechemată pentru consult mâine, când poate va fi o zi mai norocoasă. În rest, cel puțin potrivit declarațiilor președintelui/director al CJAS Constanța, jr. Dragoș Poteleanu, n-au existat reclamații. ”Noi nu am primit nicio reclamație la sediul CJAS. Spitalele n-au avut probleme, și mă refer și la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Cât privește cele două cazuri semnalate de dvs., prestatorii de servicii medicale trebuie să știe ce au de făcut. Noi am postat pe site-ul Casei, www.casct.ro, încă de pe 30 aprilie, ordinul care face referire la acordarea serviciilor medicale, a medicamentelor și dispozitivelor medicale prin utilizarea cardului”, a declarat, pentru ”Telegraf”, jr. Poteleanu. Și în țară au fost semnalate probleme similare, numai dimineață CNAS înregistrând peste 70 de sesizări.

DISFUNCȚIONALITĂȚI Și medicii de familie au reclamat disfuncționalități, a anunțat vicepreședintele Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF), dr. Sandra Adalgiza Alexiu, citată într-un comunicat. ”Cardurile neactivate au fost aproape imposibil de activat. Medicii din toată țara au primit două tipuri de erori, ambele făcând imposibilă activarea cardurilor (UM indisponibilă și Token - lipsă). Consultațiile efectuate cu cardul au fost extrem de dificil de dus la capăt, prelungind durata unui simplu consult până la o oră, acolo unde acestea au putut fi efectuate”, potrivit medicului SNMF. Consultațiile copiilor au putut fi efectuate, adaugă ea, dar, dat fiind faptul că, la farmacie, la eliberarea rețetei este necesar cardul de sănătate al aparținătorilor, și copiii au avut de suferit. ”Considerăm o lipsă de respect din partea CNAS atât pentru pacienți, cât și pentru toți furnizorii de servicii medicale să implementeze fără informare și fără niciun fel de pregătire acest sistem! Dacă s-a știut că vor fi mii de interogări ale sistemului pe secundă, de ce nu s-a acceptat utilizarea în paralel a sistemului cu card în paralel cu vechiul tip de consultație până la corectarea tuturor erorilor și reglementarea situațiilor speciale?”, potrivit comunicatului SNMF.

OBLIGAȚII

”Am primit unele sesizări de la pacienţi cărora li s-a refuzat asistenţa medicală pentru motivul că nu funcţionează sistemul informatic sau nu au prezentat cardul de sănătate. Sunt neplăcut surprins de atitudinea unor furnizori şi vreau să subliniez că toate spitalele, farmaciile și cabinetele medicilor de familie sunt obligate să utilizeze sistemul de implementare a cardului naţional de sănătate, dar şi să furnizeze servicii medicale şi medicamente, aşa cum li s-a adus la cunoştinţă de la începutul acestui an. Introducerea cardului de sănătate nu modifică dreptul asiguraţilor la servicii medicale”, a declarat ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, citat într-un comunicat de presă al MS.

CNAS solicită furnizorilor de servicii medicale să respecte legislația în vigoare și să acorde serviciile cu card de sănătate celor care l-au primit, dar și fără card de sănătate celor care încă nu au intrat în posesia lui. ”În acest sens, au fost publicate în „Monitorul Oficial“ Ordinul ministrului Sănătății și al președintelui CNAS nr. 557/ 246/ 2015 și Ordinul președintelui CNAS nr. 248/ 2015 care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Casele de asigurări de sănătate au informat furnizorii cu care se află în relație contractuală despre actuala procedură de acordare a serviciilor medicale", se arată într-un comunicat al CNAS.

De urgență!

Reprezentanții medicilor de familie solicită de urgență ”modificarea abordării implementării sistemului cu informarea judicioasă a tuturor asiguraților, funcționarea în paralel până la corectarea erorilor și explicații oficiale privind pregătirea deficitară și proasta implementare a sistemului”.