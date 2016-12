Cardul de sănătate pune stop fraudei?

Introducerea cardului de sănătate a avut drept scop principal stoparea fraudei din sistemul sanitar, așa că șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), dr. Vasile Ciurchea, se așteaptă la ”acte de sabotaj din interiorul sistemului”, potrivit unui interviu acordat ziare.com. Au mai rămas doar câteva zile până când vom fi obligați să mergem la doctor cu cardul de sănătate în buzunar. Orice serviciu medical va fi validat cu cardul. ”Nu va fi o perioadă ușoară nici pentru medic, nici pentru pacient. Dar el trebuie să știe că inițializarea cardului durează 30 de secunde. În mod normal, nu se pune problema să aștepte mai mult, dacă nu apar alte cauze. De exemplu, este blocat cardul, intenționat de către furnizor. Îi rog pe pacienți ca în primele luni să aibă un grad de înțelegere”, a declarat șeful CNAS. Oficialul este sigur că toți furnizorii de servicii medicale vor avea cititor de card la 1 mai, pentru că altfel nu vor mai putea deconta contravaloarea serviciilor prestate. ”Cardul nu influențează numărul de servicii medicale, dar sperăm să îmbunătățească din calitatea acestora. El are două funcțiuni. În primul rând, validarea calității de asigurat. Dacă pacientul are card valid, nu poți să-l mai trimiți după nicio adeverință și Casa va deconta serviciul medical acordat. Asigurații care au refuzat cardul, sub 1%, vor avea nevoie de adeverință în continuare”, a spus el. În cazul în care asiguratul pierde cardul, îi este furat sau îl deteriorează, face o cerere la Casa de Asigurări și i se eliberează altul, dar pe cheltuiala lui.

CONSTANȚA La nivelul județului Constanța au fost distribuite peste 466.000 de carduri de sănătate. Cei care nu le-au ridicat pot merge la sediul Casei Județene de Asigurări de Sănătate (b-dul Mamaia nr. 55 - 57) pentru a depune cereri de solicitare, la care să anexeze și o copie a actului de identitate. Cererile pot fi găsite și descărcate fie de pe site-ul CJAS (www.casct.ro), fie la sediul CJAS Constanța. Documentele vor fi depuse într-o cutie care va fi găsită la sediul instituției, iar eliberarea cardului de sănătate se va face după cinci zile lucrătoare, a specificat șeful CJAS. Programul este între orele 7.00 și 19.00, cel pentru ridicarea cardurilor este între 9.00 și 17.30, de luni până joi, iar vineri, între orele 9.00 și 15.00. Potrivit ultimei situații a CJAS, în Constanța au mai rămas aproximativ 27.600 de carduri care vor fi distribuite în perioada următoare.