Cardul lui Mihai Gainuşă a fost clonat şi i s-au furat bani din cont

Realizatorul TV, Mihai Găinuşă, a povestit, în această dimineaţă, cum, în timpul unei vacanţe, i-a fost clonat cardul şi a dezvăluit câţi bani i-au dispărut din cont. "V-am povestit când mi-au citit mie cardul? M-am dus eu în străinătate şi am zis să scot nişte bani. Şi am facut prostia să scot de la un bancomat de la aeroport", a povestit Găinuşă. Acesta a mărturisit că s-a trezit fără bani în cont. Realizatorul TV şi radio a precizat că speră că hoţii nu au cumpărat exploziv din banii săi. "Pe urmă, am observat că nu mai folosea la nimic cardul. Puteam doar să-l folosesc la deschis uşile, pentru că nu mai avea nimic pe el. Iau desfăşuratorul şi vad: 400 de euro Kuala Lumpur, 400 de euro Kuala Lumpur... O listă întreagă. Numai câte 400 de euro scoteau", a relatat acesta.