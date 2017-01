Cardul național de sănătate, obligatoriu de la 1 mai

Cardul naţional de sănătate va deveni unicul instrument de validare a serviciilor medicale acordate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate începând cu 1 mai, cu lună mai târziu decât s-a spus iniţial, conform unei Hotărâri de Guvern adoptate ieri.

CE VOR FACE ASIGURAŢII CARE PIERD SAU DISTRUG CARDUL? Eliberarea unui nou card de sănătate, după pierderea, distrugerea sau modificarea datelor personale, îl va costa pe asigurat aproape 15 lei, din care costul de producţie al cardului este de 2,2 euro plus TVA, iar cel de distribuire - 2,74 lei plus TVA, a precizat preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Vasile Ciurchea. ”În această situaţie (eliberarea unui nou card - n.r.) este stabilită o procedură simplificată, care presupune un singur drum la casa de asigurări, pentru a depune o cerere-tip, copie de pe cartea de identitate şi actele doveditoare pentru plata contravalorii cardului şi a cheltuielilor de distribuire prin servicii poştale. Plata se va efectua la sediul casei de asigurări, iar cheltuielile sunt identice cu cele efectuate de CNAS şi MS pentru primul card. Mai exact, costul de producţie al cardului este de 2,2 euro plus TVA, iar costul de distribuire este de 2,74 lei plus TVA”, a spus preşedintele CNAS. După depunerea documentelor, asiguratul va primi acasă, în termen de 30 de zile, noul card. Până atunci, cardul său va figura în sistem ca fiind inactiv, iar asiguratul va beneficia de servicii medicale în baza unei adeverinţe. ”Procesul de tipărire şi de distribuire a cardului de sănătate continuă pentru asigurații care vor împlini în viitor vârsta de 18 ani sau dobândesc calitatea de asigurat. Până la primirea cardului de sănătate, aceste persoane vor beneficia de servicii medicale în baza unei adeverinţe care înlocuieşte cardul, valabilă nu mai mult de 30 de zile de la emiterea acestuia”, a precizat Ciurchea. Potrivit preşedintelui CNAS, cardul naţional de sănătate va fi utilizat în paralel cu actualul sistem de validare a serviciilor medicale, în perioada 1 februarie - 31 martie. În acest fel, se va asigura accesul la servicii medicale şi celor aproximativ 800.000 de asiguraţi care încă nu au intrat în posesia cardului.

REAMINTIM Constănțenii care nu au intrat în posesia cardurilor trebuie să verifice mai întâi pe site-ul Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS), la adresa www.casct.ro, dacă sunt pe lista celor ale căror carduri au fost returnate Casei. În cazul în care se regăsesc pe listă, trebuie să se prezinte la sediul CJAS pentru a completa o cerere, să o depună într-o cutie cu această destinație, ce va fi găsită la CJAS, și să revină după cinci zile pentru a intra în posesia cardurilor. CJAS Constanța anunță, prin președintele/director jr. Dragoș Poteleanu, populația direct interesată că există un program în acest sens. Astfel, pentru depunerea cererilor, programul este între orele 7.00 și 19.00, iar programul pentru ridicarea cardurilor este între 9.00 și 17.30, de luni până joi, iar vineri, între orele 9.00 și 15.00. Pentru informații suplimentare, cei interesați pot suna la numărul de telefon 0241.522.008 sau trimite un e-mail la adresa cardnational@casct.ro. CJAS Constanța are întocmită o listă cu 35.000 de carduri returnate, publicată pe site-ul CJAS (www.casct.ro). Toate persoanele cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani nu primesc carduri. Ele beneficiază de gratuitate, prin efectul legii. În județul Constanța au fost distribuite peste 466.000 de carduri de sănătate. Distribuirea cardurilor a început la 19 septembrie, primele ajungând la asiguraţii din Capitală. Cardul face dovada calităţii de asigurat şi confirmă prezenţa asiguratului la furnizorul de servicii medicale.