Cardurile BCR, indisponibile timp de şase ore

Sistemul informatic care gestionează operaţiunile cu carduri BCR, precum şi reţeaua de ATM-uri şi POS-uri a băncii vor fi oprite în noaptea de vineri spre sâmbătă, între orele 00:00 şi 06:00, potrivit unei informări a instituţiei de credit. În intervalul specificat, clienţii nu vor putea efectua niciun fel de operaţiuni cu cardurile emise de bancă, atât la ATM-uri, cât şi la comercianţi. „Oprirea temporară are ca scop îmbunătăţirea sistemului informatic”, spun oficialii băncii. BCR are cea mai mare reţea naţională de ATM-uri, care cuprinde peste 2.000 de bancomate şi POS-uri. De asemenea, banca are peste 18.000 de terminale pentru plata cu cardul la comercianţi.