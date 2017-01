Cardurile de debit de la Banca Românească, nefuncţionale

Banca Românească întrerupe funcţionarea sistemului informatic de carduri de debit, în noaptea de luni spre marţi, între orele 23.00 şi 6.00. În respectivul interval, clienţii nu vor putea utiliza cardurile pentru plăţi la comercianţi şi retrageri de numerar, în România sau în străinătate. Banca implementează un sistem intern de autorizare on-line a tranzacţiilor efectuate de către clienţi, începînd de marţi, 15 septembrie, se arată într-un comunicat al instituţiei de credit. Prin intermediul noului serviciu, clienţii vor avea posibilitatea să deţină un singur cont curent care să fie debitat prin intermediul cardului de debit, dar şi prin alte modalităţi, respectiv retrageri numerar, transferuri, plăţi inclusiv prin serviciul de internet banking. Disponibilul din contul curent va fi actualizat instant, clienţii avînd acces imediat la sumele cu care se alimentează contul curent. În plus, acelaşi cont curent la care există acces prin cardul de debit poate fi utilizat şi pentru plata ratelor de credit sau pentru constituirea unui depozit. De asemenea, vizualizarea soldului şi a tranzacţiilor aferente cardului de debit ataşat contului curent se va putea face şi prin aplicaţia de internet banking ca o funcţionalitate în plus a acesteia faţă de cele actuale, respectiv plăţile în lei, cele programate în lei şi schimb valutar. „Prin implementarea sistemului intern de autorizare on-line a tranzacţiilor efectuate de către clienţi se va eficientiza accesul la resursele financiare ale acestora”, au declarat reprezentanţii Băncii Româneşti. Clienţii persoane fizice pot opta pentru următoarele tipuri de carduri de debit: Visa Electron Salarii, Visa Electron Cheltuieli, Visa Classic, Visa Gold, Visa Virtual (destinat exclusiv tranzacţiilor pe Internet), în timp ce persoanele juridice au la dispoziţie cardul Visa Business. În paralel cu îmbunătăţirea funcţionalităţii cardurilor, Banca Românească a revizuit şi nivelul comisioanelor percepute pentru emiterea şi utilizarea cardurilor de debit. Astfel, comisionul de emitere a cardurilor de debit, atît pentru persoanele fizice, cît şi pentru cele juridice, cu excepţia cardului VISA Virtual, este zero. În plus, nivelul limitelor tranzacţionale a fost majorat pentru persoanele fizice, valoarea maximă fiind diferită în funcţie de tipul de card.