Cardurile de sănătate, gratuite pentru populaţie!

Românii nu vor scoate niciun ban din buzunar atunci când vor intra în posesia cardului de sănătate. La solicitarea Ministerului Sănătăţii (MS), Guvernul României a aprobat, ieri, Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Aşa cum prevede actul normativ, pentru plata şi distribuţia cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se va încheia un contract între MS şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) cu „Imprimeria Naţională”. Intenţia MS este aceea de a asigura pentru toţi cetăţenii cardul naţional de sănătate care, împreună cu reţeta electronică şi dosarul electronic fac parte din proiectul de control şi disciplină financiară a sistemului de asigurări de sănătate. „Aveam semnale că nu toţi asiguraţii ar fi fost de acord să plătească producerea cardului. Din această cauză am discutat cu reprezentanţii Ministerului de Finanţe şi am găsit o soluţie financiară prin care să suportăm de la bugetul de stat cheltuielile pentru producerea cardului, astfel încât să ne asigurăm că toţi cetăţenii vor primi acest card”, a declarat ministrul Sănătăţii, Vasile Cepoi. Potrivit CNAS, producerea cardului naţional de sănătate va începe din august. Aşa cum am mai precizat, lunar, Imprimeria Naţională va putea produce un milion de exemplare. Costul unui card se estimează la aproximativ 2 euro. Cardul naţional de sănătate se va emite pentru dovedirea calităţii de asigurat şi poate fi utilizat numai pe teritoriul României. Acesta va cuprinde date privind istoricul medical al pacientului şi va fi utilizat în tot sistemul medical, de la medicul de familie, spital, farmacie, până la sistemul de urgenţă, potrivit MS.