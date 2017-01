Care e cea mai consumată și capturată substanță interzisă

Ca să știi cum să previi și să combați consumul de droguri, trebuie mai întâi să afli cum au ajuns narcomanii în capcana stupefiantelor, ce substanțe preferă și care sunt consecințele cele mai grave care apar în urma consumului. De aceea, Agenția Națională Antidrog (ANA) realizează anual un studiu despre consumul de droguri. Rezultatele celei mai recente anchete, realizată în 2016, care arată comportamentele narcomanilor în 2015, au fost publicate de curând și relevă faptul că cel mai consumat drog este, la fel ca în anii anteriori, canabisul, preferat în special de către tineri. „Canabisul este pe primul loc și în ceea ce privește cererea de tratament ca urmare a consumului de droguri. Din totalul persoanelor admise la tratament în 2015, se observă o predominanţă a persoanelor consumatoare de canabis care au solicitat servicii de asistenţă (39,3% faţă de 37,1% în 2014)”, se arată în raportul ANA. Același document indică același drog drept campion și în privința capturilor efectuate de către oamenii legii. 44,3% din cantitatea de stupefiante confiscată în 2015 este reprezentată de acest drog. O altă informație îngrijorătoare scoasă la iveală de studiul ANA este legată de creșterea accelerată a consumului de noi substanțe psihoactive (NSP), categorie de stupefiante în care sunt incluse și etnobotanicele. „Se constată dublarea numărului de cazuri în care tratamentul a vizat consumul noilor substanţe psihoactive, care se reflectă în evoluţia numărului de beneficiari incluşi în categoria „alte droguri” (26,7% dintre cereri)”, relevă raportul meționat.

URMĂRI DEOSEBIT DE GRAVE

Consecințe tragice ale acestui viciu s-au resimțit din plin în 2015, an în care, la nivel naţional, au fost declarate 21 de decese asociate în mod direct consumului de droguri şi 15 decese indirect asociate consumului de droguri. În același an au fost înregistrate 4.060 de urgenţe medicale în care a fost semnalat consumul cel puţin al unei substanțe interzise (consum singular sau în combinație). Din totalul cazurilor în care s-a raportat consum exclusiv de substanțe ilicite, 42,4% au fost cauzate de consumul de NSP, în 12,9% dintre cazuri a fost consemnat consumul de canabis, iar în 8,9% s-a declarat consum de opiacee (heroină, metadonă etc.).