Care e Guvernul cu cei mai mulți condamnați

PSD, această „ciumă roșie“, este vinovatul principal pentru tot ceea ce este rău în România. Din cauza PSD nu avem autostrăzi, servicii medicale decente, un nivel de trai mai ridicat ș.a.m.d. Asta-i ideea care s-a acreditat de mai multă vreme în România. Numai că statistica arată că lucrurile nu stau exact așa cum cred unii. O analiză făcută de jurnaliștii de la romaniacurata.ro arată că primul loc al penalilor pe guverne nu e deținut de PSD, ci de Executivul Tăriceanu I, compus din acei iubitori ai statului de drept, PDL și PNL, conduși „magistral“ de la Cotroceni de întâiul deontolog al țării - Traian Băsescu. Sursa arată că, deşi în accepțiunea multora, Cabinetul Năstase ar fi cel mai corupt Executiv de după Revoluție, ei bine, dacă judecăm după numărul miniştrilor anchetaţi, trimişi în judecată şi condamnaţi, răspunsul corect este Guvernul Tăriceanu I, cel al Alianţei „Dreptate şi Adevăr”. „Dacă Guvernul Năstase a produs doi condamnaţi definitiv, Adrian Năstase şi fostul ministru al Transporturilor Miron Mitrea, Guvernul Tăriceanu I se poate mândri cu patru miniştri condamnaţi definitiv: George Copos, Codruţ Şereş, Zsolt Nagy şi Sorin Frunzăverde. De asemenea, dacă Guvernul Năstase a produs, după ani, doi actual inculpaţi judecaţi pentru corupţie - e vorba de doi apropiaţi ai fostului premier, Victor Ponta şi Gabriel Oprea -, Guvernul Tăriceanu I a produs șase: chiar Tăriceanu e acum judecat pentru infracţiuni conexe corupţiei, alături de Vasile Blaga, Adriean Videanu, Cristian David, Bogdan Olteanu şi Dan Motreanu. În schimb, dacă Guvernul Năstase are acum opt foşti membri ai săi în stare de anchetă penală: Dan Ioan Popescu, Mihai Tănăsescu, Ecaterina Andronescu, Şerban Mihăilescu, Alexandru Athanasiu, Dan Nica, Adrian Ţicău şi Ilie Sârbu, Guvernul Tăriceanu I are doar patru: Gheorghe Pogea, Sebastian Vlădescu, Varujan Vosganian şi Laszlo Borbely, ultimii doi nefiind anchetaţi pentru că Parlamentul i-a protejat“, arată romaniacurata.ro. Sursa citată spune că lucrurile nu au stat mai bine nici cu Guvernul Tăriceanu II, fără pediştii lui Traian Băsescu. „A produs trei condamnaţi definitiv: Decebal Traian Remeş, Tudor Chiuariu şi Zsolt Nagy, patru actual inculpaţi judecaţi pentru corupţie: Tăriceanu, David, Orban şi Adomniţei şi trei potenţial anchetaţi, dacă îi numărăm şi pe Vosganian, Borbely şi Ovidiu Silaghi, chiar dacă au fost protejaţi de Parlament. În ce priveşte Guvernul PDL Boc II, care a tăiat salariile, şi „cel mai cinstit Guvern” - Ponta, analiza comparativă arată astfel: Executivul Boc II a produs deja un condamnat definitiv, pe ministrul Comunicaţiilor Gabriel Sandu, cinci miniştri judecaţi acum pentru corupţie - Udrea, Blaga, Videanu, Oprea şi Ariton - şi patru anchetaţi penal - Funeriu, Vreme, Vlădescu şi Borbely. În schimb, Guvernele USL Ponta I şi II - Cabinetul Ponta au produs trei condamnaţi definitiv: Dragnea, Dobriţoiu şi Fenechiu, cinci miniştri judecaţi acum pentru corupţie: Ponta, Şova, Oprea, David şi Niţă şi șapte miniştri anchetaţi penal, dacă îi numărăm lângă Dan Nica şi Ecaterina Andronescu şi pe Silaghi, Chiţoiu, Corlăţean, Vosganian şi Victor Paul Dobre, care nu au putut fi cercetaţi penal întrucât Parlamentul nu şi-a dat avizul“, au punctat jurnaliștii. Guvernul Boc I de „Uniune naţională” din 2009 PDL - PSD a fost, de asemenea, foarte penal. „Palmaresul lui este următorul: trei miniştri condamnaţi definitiv: Dragnea, Ridzi şi Gabriel Sandu; șase actual inculpaţi judecaţi: Udrea, Blaga, Videanu, Ponta, Oprea şi Niţă, deci trei de la PDL, trei de la PSD; patru actual anchetaţi penal: Pogea, Andronescu, Nica şi Ilie Sârbu. Nici Guvernul de numai o lună şi jumătate al lui Mihai-Răzvan Ungureanu nu a fost prea curat. A produs un condamnat definitiv, pe Stelian Fuia de la Agricultură, şi unul condamnat în primă instanţă, pe Gabriel Berca de la Interne“, mai arată sursa citată.

CLASA POLITICĂ, REPETENTĂ

Punând cap la cap datele prezentate de jurnaliștii de la romaniacurata.ro, putem spune că nu doar PSD este vinovat pentru corupția din România și pentru că lucrurile merg prost, ci întreaga clasă politică. Dacă este să întrebăm care a fost cel mai corupt guvern, răspunsul nu este dificil, câtă vreme cele mai mari convulsii din țară, pe fondul celei mai mari căderi economice din România (când leul s-a depreciat drastic în fața dolarului), le-am avut în vremea guvernării CDR, din care au făcut parte PNL, PD și PNȚCD. De asemenea, nu este foarte greu de amintit faptul că în vremea Guvernului Boc, în 2010, s-au luat cele mai mai proaste măsuri ecomice. Și în acest caz amintim doar una singură: majorarea TVA de la 19 la 24%.

CINE A CONDUS ȚARA TIMP DE 27 DE ANI

A învinui un singur partid pentru dezastrul în care se găsește țara e cam mult. Hai să reamintim cine a condus țara: FSN/PDSR '90 - '96. CDR (PD + PNȚCD + PNL + diverse) '96 - 2000. PSD 2000 - 2004. ADA (PD + PNL) 2004 - 2006. PNL 2006 - 2008. PSD+PDL 2008 - 2009. PDL 2009 - 2012. USL (PSD+PNL) 2012 - 2014. PSD 2014 - 2015. Cioloș/Iohannis 2015 - 2016. Matematic, PSD a condus singur in diverse forme 11 ani. PSD a condus alături de tabere din actualul PNL alți trei ani. Facțiunile din actualul PNL (PD/PDL și fostul PNL) au fost vioara 1 la guvernare (împreună sau separat) 11 ani. Sau au condus alături de PSD timp de trei ani. Practic, 11 ani au condus unii, 11 ani au condus alții și 3 ani au condus prin înhăitare. Restul de un an e sub Cioloș - Iohannis, care practic se poate pune tot sub sigla PNL.