Care e programul ghișeelor SPIT de 1 Mai

16:49:52 / 27 Aprilie 2017

Taxa de urgenta

Am platit taxa de urgenta pentru un Certificat de rezidenta fiscala pe 20.04.2017 cu livrare pe 21.04. 2017. Eroare mare. Am fost fortat sa aduc o gramada de acte ca mostenitor cu 92m2 declarati , alte acte din care sa reiasa ca din 2012 cand am declarat terminarea extinderii de vreo 43 m2 nu am platit corespunzator cei 43 m2, jumate eu jumate nevasta. Asa ca am platit 725 roni, aducerea la zi a taxelor. Problema a fost ca urgenta de 27 lei s-a transformat in 4 lei fara a-mi returna cei 23 de lei diferenta. Statul sa traiasca si noi pe langa el!