Care este cel mai bun album lansat de o femeie

Aretha Franklin, considerată „regina muzicii soul”, s-a situat pe primul loc într-un top al celor mai bune albume lansate de artiste, realizat de prestigioasa publicaţie „Rolling Stone”. Cântăreaţa americană a ocupat prima poziţie în clasament cu albumul „I Never Loved A Man The Way I Loved You”, lansat în 1967. Acesta a surclasat discurile „Blue”, al lui Joni Mitchell, situat pe locul al doilea, şi „Dusty in Memphis”, al lui Dusty Springfield, aflat pe locul al treilea. În topul 10 al celor mai bune albume lansate de artiste au mai fost incluse, în ordine, „Rumours” (Fleetwood Mac), „Horses” (Patti Smith), „21” (Adele), „Under Construction” (Missy Elliott), „Parallel Lines” (Blondie), „Anthology” (The Supremes) şi „The Singles” (Bikini Kill).

O altă revistă prestigioasă, Billboard a realizat topul celor mai sexy cântece. Clasamentul a fost realizat pe baza performanţelor realizate de cântece cu tentă sexuală în Billboard Hot 100 Chart, de la lansarea acestui clasament muzical, în 1958. Topul include cele mai populare cântece despre sex, pe baza numărului de săptămâni petrecute pe primul loc în acest clasament. Billboard susţine că cel mai sexy vers din piesa „Physical”, interpretată de Olivia Newton-John, este „I took you to an intimate restaurant, then to a suggestive movie / There\'s nothing left to talk about unless it\'s horizontally”, în traducere Te-am dus la un restaurant intim, apoi la un film sugestiv / Nu mai e nimic de discutat, decât dacă acest lucru se face la orizontală. Pe poziţia a doua în acest top s-a situat Rod Stewart, cu piesa „Tonight\'s The Night”, podiumul fiind completat de trupa Boyz II Men cu „I\'ll Make Love To You”. În top 10 au mai fost incluse, în ordine, Next cu piesa „Too Close”, Marvin Gaye cu „Let\'s Get It On”, Donna Summer cu „Hot Stuff”, Captain and Tennille cu „Do That To Me One More Time”, Madonna cu „Like A Virgin”, Exile cu „Kiss You All Over” şi Rod Stewart revine cu „Do Ya Think I\'m Sexy”.