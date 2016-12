Care este cel mai practicat sport în mediul urban

O proporţie de 61% dintre persoanele din mediul urban din România care s-au declarat interesate de sport au practicat alergarea în ultimul an, se arată într-un studiu realizat de Quantix. Conform studiului ”Running in Romania”, care va fi lansat în prima jumătate a lunii mai de Quantix Marketing Consulting, 31% dintre repondenţi şi-au luat mult mai în serios rolul de practicant de sport anul trecut, fiind mult mai activi decât în 2013. De asemenea, mai mult de jumătate dintre ei intenţionează să îşi aloce mai mult timp pentru sport în viitor. Dintre cei care practică alergarea, o frecvenţa mai ridicată, de cel puţin 2-3 ori pe lună, se regăseşte la aproximativ 66%. 38% dintre aceştia au mai puţin de un an vechime, iar aproape jumătate dintre femeile care practică alergarea sunt începătoare. Cei mai mulţi practicanţi de jogging aleargă singuri, 60%, doar 2% dintre aceştia fiind înscrişi într-un club. Majoritatea femeilor care aleargă preferă compania altor persoane. Locurile preferate pentru alergat sunt în aer liber, 61% aleargă în parcuri şi doar 22% pe bandă în sălile de sport. Conform raportului ”Sport in România, the link between companies, brands and sport” (Sport în România, legătura dintre companii, mărci şi sport), realizat de aceeaşi companie, o proporţie de 91% dintre persoanele din România din mediul urban interesate de sport consideră că acest domeniu este un promotor al imaginii ţării în lume, dar se aşteaptă la o implicare mai mare a statului. 83% dintre cei care au răspuns întrebărilor consideră că se cheltuiesc prea puţini bani de la bugetul de stat pentru sport. Studiul a fost realizat online pe un eşantion de 882 respondenţi din mediul urban şi relevă faptul că 89% din populaţia urbană cu vârsta de 18-70 de ani este conectată la sport (practică, citeşte sau se uită la sport). Există însă un segment destul de însemnat, 37,9% care se informează, dar nu practică niciun fel de sport. Un procent de 90% dintre persoanele conectate la sport consideră că activitatea fizică este corelată cu starea de sănătate a populaţiei. De altfel, sănătatea este şi principalul argument pentru care părinţii îşi încurajează copiii să facă sport (84%).

Ca vârstă, segmentul celor între 25 şi 34 de ani include cei mai multi practicanţi de sport, în ultimul an înregistrându-se creşteri în toate categoriile de vârstă de peste 25 de ani.

Rapoartele au fost realizate de Quantix Marketing Consulting prin intermediul platformei Sport Insights, care furnizează servicii de cercetare şi consultanţă în domeniul sportului.