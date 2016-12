Care este singurul liceu tehnologic devenit „Școală Europeană“

Colegiul Tehnic ”Tomis” din Constanța deține, din acest an, titlul de ”Școală Europeană”, fiind a treia unitate de învățământ care primește acest titlu, după Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” și Colegiul Național Pedagogic ”Constantin Brătescu”. La cea de-a 13-a ediție a concursului național ”Școală Europeană” s-au înscris numeroase unități de învățământ din țară, însă doar 60 de școli și licee vor primi titlul în acest an, în cadrul unei ceremonii care se va organiza pe 17 iunie, în sala ”Spiru Haret” a Palatului Parlamentului. ”Suntem cea de-a treia „Școală Europeană“ din Constanța. În acest an am concurat cu alte 5 unități școlare din oraș intrate în concurs și suntem singurii care am primit titlul. De altfel, suntem singurul liceu tehnolohic din județ care a devenit „Școală Europeană“”, a declarat pentru ”Telegraf” directorul Colegiului Tehnic ”Tomis”, prof. Cornel Dumitrașcu. De-a lungul celor 13 ediții, la concurs au participat peste 1.600 de școli și licee din întreaga țară, dar numai 430 dintre acestea au primit distincția de-a lungul anului. Toate unitățile din învățământul preuniversitar care au fost și sunt implicate în programe europene din domeniul educației și formării profesionale pot participa anual la competiția ”Școala Europeană”, organizată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS). Competiţia constă în evaluarea calităţii şi coerenţei managementului şcolii, reflectate în documentele manageriale, precum şi a impactului pe care activităţile derulate în cadrul proiectelor europene l-au avut asupra culturii organizaţionale şi a ethosului şcolii. Odată obţinut, certificatul ”Şcoala Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut. ”Certificatul de ”Școală Europeană” reflectă un bun management al școlii - o corelare între proiectul de dezvoltare instituțională, cu proiectul managerial și planul de acțiune al conducerii în implementarea proiectelor europene de la nivelul școlii. S-au urmărit atât coerența între activitățile derulate în cadrul proiectelor europene cu planul managerial, cât și integrarea activităților proiectelor în programul curent al școlii, asigurarea egalității de șanse, dar și valorizarea acestor proiecte în cadrul unor competiții naționale”, a declarat directorul unității școlare.