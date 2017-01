Care este ţara cu cele mai multe biblioteci din Europa

Există peste 65.000 de biblioteci în Europa, iar raportat la populaţie, în Olanda, Grecia şi Portugalia sunt cele mai puţine biblioteci, o jumătate de bibliotecă la 10.000 de oameni! Cele mai multe biblioteci sunt în Cehia, Bulgaria, Lituania sau Letonia, ţări ex-comuniste. Potrivit Business Magazin, România se află undeva la mijloc, cu 1 - 1,9 biblioteci la 10.000 de locuitori. Deşi Cehia are cele mai multe biblioteci raportat la numărul de locuitori, Finlanda şi Danemarca cheltuiesc cei mai mulţi bani pe biblioteci, peste 30 de euro pe cap de locuitor. Cehia cheltuie undeva între 11 şi 30 de euro pe cap de locuitor, iar România sub 10 euro, potrivit celui mai recent raport realizat de Fundaţia „Bill şi Melinda Gates“. De fapt, în Cehia există o bibliotecă la fiecare aproape 2.000 de persoane, de patru ori mai multe decât media europeană şi de zece ori mai multe decât în SUA. 67% dintre adulţii finlandezi au vizitat o bibliotecă în ultimul an (28% în ultima lună). În clasament urmează danezii (57%), apoi belgienii cu 42%. Doar 16% dintre românii adulţi au vizitat o bibliotecă în ultimul an şi doar 9% în ultima lună. Un motiv pentru acest lucru este faptul că ani de zile a fost obligatoriu ca fiecare aşezare din Cehia să aibă o bibliotecă, fie că era vorba de un oraş sau de un sat, potrivit „New York Times“.

Legea a fost promulgată în 1919, la scurt timp după ce Cehoslovacia a devenit independentă. Ideea era să crească gradul de alfabetizare şi de educaţie, ceea ce a funcţionat. "Cehii şi-au dezvoltat o obişnuinţă în a citi. Chiar şi azi cehii cumpără mai multe cărţi, 11 pe an, în medie, faţă de alţii", a declarat Vit Richter, director al Insitutului Naţional al Bibliotecilor din Cehia.

Legea a persistat şi când Cehoslovacia a fost ocupată de Germania, şi după despărţirea de Slovacia, însă, din raţiuni financiare, legea a fost abandonată în 2001, iar de atunci 11% dintre biblioteci s-au închis. De-a lungul anilor, activităţile bibliotecilor s-au extins (organizare de evenimente, cursuri etc.), dar principala activitate a rămas încă un punct important, mai ales că 92% dintre cehi vor în continuare să meargă în biblioteci şi să împrumute cărţi.