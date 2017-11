Care independență? Doar luptă pentru putere!

În ciuda deciziilor dure luate de Madrid, liderul separatist catalan Carles Puigdemont, urmărit penal pentru rebeliune, continuă să viseze la un proces pașnic de obținere a independenței Cataloniei, dar face și câțiva pași înapoi, afirmând că este dispus să accepte și o altă soluție. "Este în continuare posibil! Am pledat pentru independență întreaga mea viață, am lucrat timp de 30 de ani pentru a obține o altă ancorare a Cataloniei în Spania. Sunt dispus și am fost întotdeauna dispus să accept realitatea unei alte relații cu Spania. Sunt în continuare pentru un acord", a explicat fostul premier regional, acuzând Partidul Popular (PP, conservator) al șefului guvernului spaniol, Mariano Rajoy, de recrudescența sentimentelor separatiste. La sesizarea acestei grupări politice, Curtea Constituțională spaniolă a ordonat în 2010 anularea parțială a statutului de autonomie care conferea Cataloniei competențe extrem de largi, decizie ce a alimentat o creștere a separatismului în regiune.

Chiar dacă este vizat de un mandat de arestare emis de justiția spaniolă, Puigdemont a dezvăluit că vrea să fie candidatul unei liste unitare la alegerile anticipate, programate pe 21 decembrie, ceea ce pare greu de realizat în acest stadiu. Partidul său, conservatorul PDeCAT, se află în dificultate, potrivit sondajelor, fiind depășit de Stânga Republicană din Catalonia (ERC), cu care se aliase pentru a guverna de la sfârșitul anului 2015, dar acum acesta vrea să se prezinte separat. "Voi candida numai dacă va exista o alianță", a declarat liderul catalan aflat în exil în Belgia, adăugând că explorează posibilitatea de a se prezenta reprezentând o platformă electorală fără etichetă, dar susținută de părți.

ALEGERI ȘI ÎN SPANIA

Mai mult de jumătate din electoratul spaniol susține organizarea de alegeri anticipate la nivel național, conform unui sondaj de opinie publicat luni, pe fondul celei mai grave crize politice din Spania din ultimele decenii. Premierul Mariano Rajoy a impus administrarea directă asupra Cataloniei după referendumul privind independența regiunii organizat la 1 octombrie și declarat ilegal de justiția spaniolă. Mandatul guvernului minoritar condus de Partidul Popular (PP) expiră în 2020, dar 55% dintre persoanele intervievate au spus că doresc organizarea de alegeri până atunci, după ce într-un sondaj similar, organizat în octombrie, proporția era de 49%. Sondajul a fost realizat de institutul Metroscopia pentru cotidianul „El Pais“, în perioada 6 - 8 noiembrie.