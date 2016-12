Care sunt cei mai tari miniştri de Finanţe

Germanul Wolfgang Schaeuble a fost desemnat, pentru al doilea an la rând, cel mai bun ministru de finanţe din Uniunea Europeană de către prestigioasa publicaţie Financial Times. El este urmat de Anders Borg din Suedia şi Jacek Rostowski din Polonia, renumiţi pentru gândire „outside the box” şi măsuri atipice dar cu impact economic uriaş. La coada clasamentului se află ministrul ungar, Gyorgy Matolcsy şi cel spaniol, Luis de Guindos. Rezultatele nu sunt deloc surprinzătoare - pe de-o parte avem Polonia, performerul Europei Centrale şi de Est, singura ţară care n-a văzut „minus” pe rapoartele despre PIB, şi Germania, al cărei ministru a apărut constant pe prima pagină a publicaţiilor economice, cu menţiunea „Aşa da”; pe de altă parte, Spania este scufundată puternic în criza datoriilor suverane, iar Ungaria „se chinuie să reconcilieze modul în care se prezintă economia cu modul în care o percep cei de afară”, potrivit Financial Times. Despre România, numai de bine… (P.N.)