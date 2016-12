Care sunt cele mai căutate produse pe Internet în această lună?

Telefoanele mobile vor fi cele mai căutate produse pe Internet în această lună, cu 69.000 de căutări, în scădere cu 5.000 faţă de decembrie 2011, fiind urmate de jucării şi ceasuri, potrivit estimărilor SEO monitor. \"SEO monitor a realizat recent un studiu privind comportamentul consumatorilor români în online în perioada sărbătorilor de iarnă. Conform rezultatelor obţinute din analiza căutărilor pe cuvinte cheie reiese că cei mai mulţi români îşi doresc să găsească anul acesta sub brad telefoane mobile. Pe locurile următoare în topul preferinţelor vin jucăriile, ceasurile, parfumurile, laptop-urile şi bijuteriile\", se arată într-un comunicat al SEO monitor. O analiză asupra căutărilor efectuate în anii trecuţi arată că în luna decembrie a acestui an se vor face pe Google un număr de 69.000 de căutări pe cuvântul telefoane, în coborâre de la 74.000 în decembrie 2011. \"Foarte aproape şi justificat de tradiţia cadourilor pentru copii este cuvântul jucării, care se estimează că va atrage anul acesta 65.000 de căutari, de la 60.500 în urmă cu un an. Pe următoarea poziţie în topul preferinţelor pentru cadouri se află ceasurile şi parfumurile (...)\", se mai spune în comunicat. Ambele categorii de produse se află în scădere faţă de decembrie 2011, respectiv de la 49.500 la 48.000 pentru ceasuri, şi de la 49.500 la 43.500 în cazul bijuteriilor. Studiul SEO monitor arată că românii încep să caute pe internet reduceri, promoţii, oferte de sezon pentru telefoane încă de la începutul lunii noiembrie.Din prima săptămână a lunii noiembrie şi până la începutul lui decembrie căutările cresc cu 15%. \"Parfumurile au o creştere şi mai mare, interesul pentru aceste produse fiind vizibil din prima jumătate a lunii noiembrie, la începutul lui decembrie ajungându-se chiar la o creştere cu 40%. Căutările pe lenjerie intimă şi bijuterii se instalează pe un trend ascendent la sfârşitul lunii noiembrie şi cresc cu aproape 30%\", se precizează în comunicat. Decoraţiunile de Crăciun se caută încă din octombrie, având o ascensiune de 90% până pe 15 decembrie. Potrivit studiului, utilizatorii de internet aleg să caute cadouri de sărbători fie bazându-se pe rezultatele oferite de Google pe cuvinte cheie, fie mergând direct către un magazin online deja cunoscut.