Care sunt cele mai cumpărate maşini second hand în mediul online?

Volkswagen, Opel şi Ford sunt cele mai tranzacţionate mărci de la începutul anului pe piaţa auto second hand în mediul online din România, luând în considerare numărul de anunţuri publicate pe auto.ro, potrivit datelor furnizate de AutoIndex. Marca Volkswagen a avut peste 15.000 anunţuri postate pe Auto.ro, fiind urmată de Opel cu peste 12.000 anunţuri şi de Ford cu peste 8.000 anunţuri. \"Media preţurilor cerute pentru un Volkswagen second hand a înregistrat în luna februarie valoarea de 4.740 euro, în scădere cu 4,5 % faţă de luna ianuarie. În primele două luni ale acestui an s-au înmatriculat 13.135 autovehicule Volkswagen second hand, conform datelor oficiale ale poliţiei\", conform AutoIndex. Preţul mediu al autovehiculelor Opel s-a menţinut în februarie la valoarea de 3.350 euro, iar pentru Ford preţul mediu a fost de 3.640 euro, în scădere cu 4,5% faţă de luna ianuarie. Peste 10.400 autovehicule Opel second hand au fost înmatriculate în primele două luni ale anului şi aproximativ 6.250 Ford.