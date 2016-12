Care sunt cele mai profitabile oferte pentru mini-vacanța de 1 Decembrie?

Turiștii care doresc să petreacă minivacanța de 1 Decembrie la munte pot să profite de oferte last minute la Predeal și Brașov, care cuprind cină românească, muzică populară sau reduceri la piscină. Pe Valea Prahovei, turiștii încă pot găsi cazare începând de la 60-70 de lei pe noapte la pensiuni și de la 120 de lei la hoteluri de două stele, dar și meniuri la restaurant cu 15 lei, preț care include două feluri de mâncare și desert din partea casei. La Sinaia, turiștii pot găsi oferte care cuprind trei nopți de cazare în cameră dublă, mic dejun pentru două persoane, cină cu foc de tabără și surprize, la prețul de 578 de lei, ceea ce înseamnă 289 de lei de persoană. La rândul lor, hotelierii din staţiunile Predeal şi Braşov vin cu oferte last minute pentru românii care vor să petreacă Sfântul Andrei şi 1 Decembrie la munte, incluzând cină românească, muzica populară şi diverse reduceri la piscină, spa sau masă. În Poiana Braşov, pentru minivacanţa de 1 Decembrie un hotel de patru stele oferă, în perioada 28 noiembrie - 1 decembrie, tarife la cazare pornind de la 97 de euro de persoană pentru un sejur de trei nopţi. Pachetul include cazare cu mic dejun, cina românească în 30 noiembrie, acces liber la piscină, saună, jacuzzi, fitness, program special pentru copii, 25% discount la spa, restaurante, club şi program folcloric. Dacă la Poiana Brașov sezonul de schi se deschide oficial în ajunul Crăciunului, la Păltiniş (Sibiu) acesta se deschide în minivacanţa de 1 Decembrie, sâmbătă fiind programată o petrecere pe pârtia amenajată cu zăpadă artificială. La Alba Iulia şi în împrejurimi cu greu se mai poate găsi cazare, camerele fiind rezervate de participanţii la manifestările de Ziua Naţională. Reprezentanții hotelierilor și agenții din turism spun că, deși au pregătit oferte speciale pentru acest week-end nu se așteaptă la un aflux foarte mare de turiști. Asta pentru că românii își păstrează economiile pentru vacanța de Crăciun și Revelion. În plus, lipsa zăpezii îi face pe mulți turiști să mai amâne vacanța la munte, mai spun hotelierii.