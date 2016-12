Care sunt criteriile pe care se vor face concedieri în Educaţie?

Asociaţia pentru educaţie şi cercetare EDU CER susţine că peste 10.000 de cadre didactice din preuniversitar şi 25% din cele din învăţământul superior vor fi concediate şi cere elaborarea unui act normativ privind criteriile în baza cărora se vor face concedierile colective din educaţie. Potrivit sursei citate, dacă disponibilizările colective vor fi lăsate la cheremul directorilor de şcoli şi licee, a inspectorilor şcolari, a decanilor sau rectorilor universitari, care sunt numiţi politic în majoritatea cazurilor, se vor face doar dupa bunul plac al acestora iar primii vizaţi vor fi cei care nu sunt pe placul şefilor. \"Cadrele didactice care au avut curajul de a demasca corupţia sistemului vor fi date afară, iar cei care vor rămâne în sistem vor fi doar mediocrii, obedienţii şefului, slugi perfecte ale sistemului. Din acest motiv, cerem primului ministru şi ministrului Educaţiei Daniel Funeriu adoptarea prin Hotărâre de Guvern sau Ordonaţă de Urgenţă a criteriilor în baza cărora se vor face concedierile colective din educaţie şi, înainte de demararea lor, punerea în concurs public a tuturor poziţiilor dintr-o şcoală, facultate sau universitate unde se fac concedieri colective\", arată EDU CER. Potrivit EDU CER, criteriile adoptate de Ministerul Educaţiei trebuie să se refere strict la competenţa profesională dovedită şi certificată de fiecare cadru didactic, pe baza unei grile de punctaj. \"În sistemul universitar grila de punctaj de evaluare pentru fiecare cadru didactic trebuie să conţină strict doar competenţe cuantificabile în punctaje prinvind: calitatea operei ştiinţifice, calitatea prestaţiei didactice evaluate de studenţi prin sondaje confidenţiale\", se mai arată în comunicat. De asemenea, în reevaluarea calităţii un cadru didactic ar trebui să intre automat, potrivit sursei citate, şi decanii, rectorii şi cei care au funcţii de conducere în universităţi. În opinia reprezentanţilor EDU CER, reducerile de personal din educaţie nu trebuie să se transforme \"într-o reglare de conturi\", iar de modul în care se va întâmpla acest lucru, premierul Emil Boc şi ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu vor fi direct responsabili.