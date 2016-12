Care sunt destinațiile preferate ale românilor, de Paște

An de an, de sărbători, mulți români preferă să meargă în străinătate. În acest an, de Paște, ei merg în vacanțe fie atrași de semnificația religioasă a unor destinații, precum Roma, Atena sau Ierusalim, fie pentru shopping și distracție în Dubai sau Amsterdam, conform unui studiu realizat de un portal de turism din România transmis, vineri. Potrivit studiului, un city break de Paște la Roma pornește de la 337 euro de persoană și include bilet de avion, trei nopți de cazare cu mic dejun și asigurare medicală. Atena are avantajul de a fi o destinație dintr-o țară ortodoxă, prin urmare turiștii români regăsesc o parte din tradițiile de acasă, iar costul pachetului turistic, în care intră biletul de avion, 3 nopți la hotel cu mic dejun și asigurare medicală, ajunge la aproximativ 440 de euro/persoană. Totodată, pentru perioada Paștelui, crește foarte mult cererea pentru zboruri către Tel Aviv, costul unui bilet de avion dus-întors spre această destinație fiind de aproximativ 200 de euro, se arată în cercetarea Vola.ro. Pe de altă parte, din ce în ce mai mulți români aleg să profite de zilele libere pentru o călătorie în care să se distreze. Chiar dacă o vacanță în Dubai costă de Paște de la 680 euro, incluzând bilet de avion, 7 nopți de cazare și asigurare medicală, destinația este una dintre cele mai cerute de români. O altă destinație solicitată de Paște, Amsterdam, este populară, în general, printre turiștii non-conformiști și dornici de distracție. Un city break la jumătatea lunii aprilie costă aproximativ 410 euro/persoană. Paștele scumpește atât city break-urile, cât și vacanțele. De exemplu, pentru Dubai și Amsterdam tarifele sunt cu aproape 170% mai mari decât în altă perioadă a anului. În pofida acestor scumpiri, cele două orașe se află în topul celor mai cerute destinații pentru sărbătorile pascale și înregistrează o creștere a vânzărilor de peste 35%. Pentru a petrece Paștele în afara țării, românii sunt dispuși să aloce un buget mai mare decât pentru o vacanță obișnuită, având în vedere că aproximativ 40% dintre vânzările de pachete turistice pentru Paște se concentrează pe Roma, Atena, Dubai și Amsterdam, unde prețul mediu de achiziție al unui pachet este de 470 euro. Cu toate acestea, există variante pentru un buget mai redus, pornind de la 191 euro/persoană. La această sumă se poate petrece Paștele la Milano având în pachet bilet de avion, 3 nopți de cazare la hotel de 3 stele și asigurare medicală. Altfel, pentru prețuri de până în 250 euro/persoană se pot petrece sărbătorile pascale în Budapesta, Berlin, Dublin sau Bruxelles, precizează sursa citată.