Care sunt grăsimile care te fac să slăbeşti?

Deşi poate suna ciudat, grăsimile fiind, în mod general acceptat, bau-bau-ul alimentaţiei noastre cotidiene, iată că unele dintre ele pot fi benefice şi, prin urmare, trebuie incluse în alimentaţia zilnică. Dr. Oz ne spune care sunt cele cinci grăsimi care menţin organismul sănătos şi ajută la slăbit! Tipul de grăsimi cu care ne hrănim este esenţial pentru dezvoltarea creierului. Prin urmare, trebuie să reţii că, din moment ce creierul este alcătuit în proporţie de 60% din grăsimi, are nevoie pe tot parcursul vieţii de ele, însă nu de orice tip de grăsimi. Cercetările recente demonstrează faptul că grăsimile saturate în exces (mai mult de 10% din aportul caloric zilnic) au un efect profund dăunător asupra creierului, inducând disfuncţii ale memoriei şi învăţării cu alterarea comportamentului cognitiv. Unde găsim grăsimile benefice? Dr. Oz identifică cinci surse: măslinele - acidul oleic din conţinutul măslinelor este un tip de grăsime care împiedică depunerea grăsimilor şi conferă o senzaţie de saţietate de lungă durată; uleiul de rapiţă - face parte din categoria grăsimilor mononesaturate. Dr Oz recomandă uleiul de rapiţă ca fiind cel mai bun ulei, deoarece conţine cele mai puţine grăsimi saturate (rele). Astfel că, spre deosebire de uleiul de măsline care are 15% grăsimi saturate, cel de rapiţă are doar 7% grăsime saturată; avocado - conţine foarte puţine grăsimi saturate şi o cană de avocado asigură 40% din necesarul zilnic de fibre care reglează digestia. Adaugă-l în salate pentru a le face mai consistente; fisticul - este bogat în acid linoleic care intensifică arderea grăsimilor şi accelerează metabolismul; somonul - are un conţinut bogat în acizi graşi omega-3 care au un rol antiinflamator şi împiedică depunerea grăsimii în jurul abdomenului.