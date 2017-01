Care sunt locurile de muncă de care au nevoie șase state UE

UE are nevoie de forță de muncă și în această perioadă. Şase state membre caută 218 angajați, pe care îi recrutează din forța de muncă a județului Constanța. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite constănțenilor de Germania, 101, care are nevoie de mecanici, instalatori, electricieni, pe care intenționează să îi plătească conform normelor tarifare din domeniu. Și personalul medical și îngrijitorii pentru vârstnici sunt la mare căutare în Germania, salariile oferite fiind în conformitate cu clasele de impozitare ale profesiei, dacă stăpânesc limba germană la nivel mediu. În alimentație și domeniul hotelier, românii angajați pot câștiga 1.400 și 2.200 de euro brut pe lună lucrând ca bucătari, recepționeri, ospătari, dacă stăpânesc bine și foarte bine limba germană. Și Marea Britanie are nevoie de personal, fiind în căutarea a 48 de salariați, asistenți medicali și sociali, care vorbesc foarte bine limba engleză și pentru care oferă salarii între 21.000 și 33.998 lire brut pe an. Tot în Marea Britanie sunt ceruți șoferi de camion vorbitori la nivel mediu de limba engleză, care vor fi plătiți cu 8-10 lire brut pe oră. Irlanda caută personal medical (psihiatri, medici oftalmologi și asistente medicale), vorbitori fluenți de engleză, pentru care oferă salarii între 2.000 și 4.000 de euro brut pe lună, în funcție de experiență și calificări, dar și specialiști IT (Front-End Developer UX Specialist, PHP Developer și ingineri Software) care să aibă excelente capacități de comunicare orală și scrisă în engleză, aceștia fiind plătiți cu salarii de 32.000 de euro pe an. În total, irlandezii au nevoie de 28 de salariați de pe piața județeană. Francezii sunt în căutarea a 20 de dentiști și producători de vin și cognac, care să vorbească limba franceză cel puțin la nivel mediu și care vor fi plătiți cu 10 euro pe oră. Polonia caută 15 consultanți pentru servicii, care vorbesc atât germana - avansat, cât și engleza - mediu, salariul pe care îl oferă fiind de 830 de euro brut pe lună. Alți șase constănțeni pot ajunge să lucreze în Norvegia dacă întrunesc cerințele angajatorilor. Norvegienii caută în această perioadă bucătari specializați în produse indiene și asiatice, dar și patiseri care vorbesc bine limba engleză sau o limbă scandinavă. Salariile oferite încep de la 2.500 de euro brut pe lună și pot ajunge, în funcție de calificări și experiență, până la 4.700 de euro brut pe lună. Tot Norvegia este în căutare de medici veterinari, vorbitori fluenți de engleză, care vor fi plătiți, pentru început, cu 24 euro brut/oră.