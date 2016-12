Care sunt părțile întunecate ale Mării Negre?

Condițiile vitrege trăite la bordul navelor din Marea Neagră sunt știute acum de toți navigatorii. Și asta deoarece pe tot parcursul săptămânii trecute echipajele din bazinul Mării Negre au primit dvd-uri cu filmul „Dark Side of the Black Sea” (Partea intunecată a Mării Negre). Documentarul realizat la inițiativa Federației Internaționale a Transportatorilor în România (ITF), redă în imagini dureroase cum a ajuns Marea Neagră să se transforme într-un coşmar pentru navigatori. Marinarii de pe navele din bazinul Mării Negre trăiesc zilnic o realitate cruntă. Mulți dintre ei au de-a face cu nave sub standardele internaționale impuse, adevărate sicrie plutitoare, care le pun viața în pericol. Mănâncă doar ce le dă marea şi nu-şi primesc luni bune salariile, iar uneori lucrează fără contracte și fără asigurare. Sunt victime ale mafiei şi corupţiei din ţările riverane. De-a lungul timpului, nu puțini au fost marinarii care nu s-au mai întors acasă, răpuși de boli și de batjocura celor care i-au angajat să plece pe mare. Alții s-au întors acasă, însă cu alt preț. Intimidați și amenințați, au suportat în tăcere condițiile inumane de muncă. O altă problemă descrisă în film este cea a navelor proiectate pentru a naviga pe râuri, nicidecum pe ape deschise, dar care se regăsesc în număr mare pe Marea Neagră, preferate fiind de proprietarii de ambarcațiuni. Un exemplu prezentat și în filmul ”Partea întunecată a Mării Negre” este cel al navei „Ogan Bey”, sub pavilion Panama, construită în 1971, care s-a scufundat în decembrie 2009, accidentul fiind soldat cu pierderea a patru vieţi omenești. Nava nu era asigurată, aşa că, în urma accidentului, familiile celor decedați nu au avut dreptul la compensaţie de sprijin. Potrivit liderului Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), totodată reprezentantul ITF România, Adrian Mihălcioiu, navele sub standarde încep, încetul cu încetul, să dispară. Însă până la erdicarea totală a fenomenului mai sunt multe de făcut. ”În ultimul timp, în România au fost eliminate trei nave din această zonă. Însă numărul lor nu s-a redus semnificativ, așa că încercăm să prindem și autoritățile în această campanie. Ele trebuie să intervină, să rețină navele și să le impună condiții de standard”, a precizat Mihălcioiu. Tocmai de aceea, filmul ”Partea întunecată a Mării Negre” este distribuit și către reprezentanții Ministerului Muncii și cei ai Ministerului Transporturilor, dar și Autorității Navale Române.

NAVE SUB STANDARD, REȚINUTE LA CONSTANȚA La Constanța, ultimele nave reținute în port din cauză că nu respectau condițiile Convenției privind munca pe mare (MLC 2006) sunt ”Kusva1”, ”Nicolay Meshkov” și ”Iskatel”. Potrivit lui Adrian Mihălcioiu, vineri, 5 decembrie, au fost remediate toate problemele navei ”Iskatel”. Marinarii de la bordul navei ”Iskatel”, aflată sub pavilion Rusia, nu își primiseră salariile de trei luni. Într-un final, în urma intervenției ITF, toți și-au primit salariile restante și, de asemenea, s-au achitat și taxele sociale către statul rus. Reamintim că nava de lucrări speciale ”Iskatel”, la bordul căreia se aflau 20 de navigatori, a acostat marți, 30 septembrie, în dana 117 a Portului Agigea, marinarii refuzând să efectueze operațiuni comerciale, cu excepția atribuțiilor de menținere a siguranței la bord, până la plata salariilor.