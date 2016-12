Care sunt prioritățile noului inspector școlar general la ISJ

15:22:28 / 04 August 2015

Bla, bla, bla.

Se stia de acum o luna ca duduia va fi noul inspector general, concursul cu pricina fiind nu numai o modalitate, ci si o formalitate. Concurentele, foarte slabe profesional.... Cineva trebuia sa castige. De retinut, tupeul fostului inspector general adjunct Adriana Oprea (destituita in 2014!) de a se inscrie in concurs si sfarsitul lamentabil al acestei tentative. Sa se bucure ca nu a castigat, pentru ca devenea de rasul opiniei publice din cauza modului jenant in care se exprima. O vom urmari pe acesta Gabrielaq Bucovala. Pana acum nu ne-a convins.