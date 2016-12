Care sunt serviciile medicale gratuite de care beneficiază un asigurat?

18:39:00 / 08 Aprilie 2015

Dezinformare

Spuneti ca aveti bani programe etc vrajeli de adormit copii ca sa-mi fac analizele anuale conform cadrului am fost la mai multe laboratoare care senin mi- au spus ca nu au fonduri si mau programat la sfarsitul luni mai. Cum comentati dle director acest lucru? Inseamna ca sunteti dezinformat sau rau intentionat ne puneti bolnavi si batrani pe drumuri Oare guvernul stie acest lucrau ,daca nu o sa-l informam noi .Sa stie si Ponta cum se lucreaza in teritoriu si cred ca se raporteaza ca totul e in ordine si bolnavi nu mai sunt pusi pe drumuri