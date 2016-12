Care sunt tendințele în materie de nunți în 2015

Dacă intenționezi să te măriți în perioada următoare, probabil că deja ai început să devii agitată gândindu-te la câte lucruri ai de rezolvat, căutat și stabilit pentru marele eveniment din viața ta și a partenerului tău. Trebuie găsit salonul perfect, stabilite meniurile, tortul, aranjamentele florale, buchetul miresei și al nașei, lumânări, invitații, muzica, fotograful și cameramanul care să înregistreze momentul, fără să luăm în calcul faptul că mireasa trebuie să-și găsească rochia perfectă și pantofii de vis, iar viitorul mire trebuie să își cumpere costumul. Tânăra mai trebuie să se preocupe și de machiaj, de felul în care își aranjează părul, de bijuteriile pe care le va purta... o multitudine de alegeri care, în final, vor crea tabloul perfect din ziua nunții. Pentru a veni în ajutorul cuplurilor care își planifică în această perioadă nunta, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța a organizat, în perioada 20 - 22 martie, Târgul pentru Nunți și Salonul pentru Înfrumusețare la Centrul de Afaceri EuroLitoral (Bingo - Mamaia).

ROCHIILE-SIRENĂ, CELE MAI CĂUTATE Pentru că cea mai mare provocare pentru o mireasă o reprezintă găsirea rochiei perfecte, tinerele au căutat cu atenție printre sutele de modele cu care creatorii au venit la târg. ”Am nunta în septembrie în acest an și deja am rezolvat multe dintre lucrurile care trebuie făcute. Singura mea grijă a rămas rochia. Am probat deja mai multe modele, dar încă nu am găsit-o. Mai caut și m-aș bucura să am noroc astăzi”, a spus Alina, o viitoare mireasă, prezentă sâmbătă la târg. Designerii au spus că, de cele mai multe ori, femeile își aleg rochia ținând cont de siluetă, așa că, indiferent de model, toate sunt căutate. ”În acest an sunt căutate mai mult rochiile de tip sirenă, dar asta nu este neapărat o regulă. Nu se mai caută rochiile de un alb imaculat, ci majoritatea mireselor caută rochii ivoire. Pe perioada târgului, clientele pot beneficia de promoții de 10% din prețul afișat, așa că pot cumpăra rochia de mireasă cu prețuri pornind de la 1.690 până la 3.890 de lei”, a spus Mihaela Caraman, consilier de vânzări la Wedding Store. Însă nu doar mireasa trebuie să arate bine în ziua cea mare, așa că designerii au venit cu cele mai frumoase și moderne costume bărbătești. ”Am observat că mirii sunt din ce în ce mai îndrăzneți și aleg culori mai tari: verde, marsala - culoarea anului 2015, aleg țesături mai deosebite, cum este brocartul sau catifeaua. Prețul unui costum diferă în funcție de materialul din care este confecționat și pornește de la 2.300 de lei pentru sacou și pantalon”, a spus consilierul Tudor Personal Tailor, Diana Bucur.

ARANJAMENTE FLORALE ÎN CULORI TARI Ținuta miresei este completată de buchetul de flori, așa că acesta trebuie să iasă în evidență și să fie pata de culoare. ”Se poartă florile de sezon. Miresele în acest an sunt înnebunite după bujori, lalele, orhidee. Nu se mai poartă trandafirii albi pentru rochia de mireasă alb imaculat. La rochiile ivoire recomandăm un buchet colorat, chiar și multicolor, din orhidee vanda, mov”, spune consilierul floral al firmei Flower Design, Florentina Stroe. Prețurile pornesc de la 100 de lei și pot ajunge și până la 400 de lei dacă miresele sunt mai extravagante și își doresc un buchet sofisticat din orhidee sau cale negre, spune specialistul. Pentru aranjamentul floral al salonului, mirii se orientează în acest an către marsala, spune Stroe. Și invitațiile de nuntă au primit un aer proaspăt, așa că cele mai deosebite invitații de nuntă sunt în acest an cele în forme și texturi deosebite. ”Am venit cu o colecție nouă, care cuprinde foarte multe invitații vintage, de catifea, care imită dantela, perlate, cu diferite accesorii. Invitațiile sunt din ce în ce mai creative, iar cele mai spectaculoase și aspectuoase sunt în formă de cufăr”, a spus Diana Avram, reprezentantul unei firme care produce invitații de nuntă.

Machiajul, un element extrem de important

Make-up artiștii spun că machiajul este unul dintre cele mai importante elemente de la nuntă, așa că viitoarele mirese ar trebui să acorde o atenție deosebită acestui aspect. ”Machiajul miresei se construiește între make-up artist și mireasă. Are loc o discuție unde aflăm preferințele miresei, o consiliem cu privire la cum și ce ar avantaja-o, culorile preferate. Are loc un machiaj de probă. În ziua nunții, mireasa va petrece o oră împreună cu make-up artistul care o va aranja exact așa cum au stabilit înainte”, a spus Irina Postică, reprezentantul Școlii de machiaj ”Art et Beauté”.

Event planner

Dacă nu vrei să te agiți cu organizarea întregului eveniment și vrei doar să te bucuri de ziua nunții, poți apela la un wedding planner care va organiza totul în locul tău, respectând gusturile și ideile tale. ”Un event planner se ocupă de absolut tot: identificarea locației, stabilirea meniului, muzica, foto-video, invitațiile de nuntă, hostesse. Organizăm cununiile religioase la biserică cu decoruri speciale, cununiile civile în locații deosebite: pe ponton, pe plajă, pe iarbă verde. Prețul depinde în funcție de salon și ajunge la 10.000 de euro”, a spus Cătălina Culcea, organizator la Sara Events.